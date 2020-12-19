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婦女情緒不穩深夜駕車外出 白河警全方位漏夜搜尋援助

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▲東河派出所警員周冠捷漏夜積極尋，終於在國道之東山服務站停車場尋獲名婦女，連繫家屬等到場溫情勸說後平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲東河派出所警員周冠捷漏夜積極尋，終於在國道之東山服務站停車場尋獲名婦女，連繫家屬等到場溫情勸說後平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名家住台南麻豆區婦人，因家庭因素情緒不穩定，向家屬透露負面言詞後便駕車外出，經家屬著急報案，緊急手機定位發現在東山區南溪里，白河分局東山區各所員警均緊急出勤漏夜搜尋，經警員周冠捷深夜時刻，終於在國道之東山服務站停車場尋獲。

白河分局勤務指揮中心，晚間8時接獲通報，麻豆區林姓婦人經家屬報案協尋，並駕駛自小客車行經台南東山區。除通報線上警力加強搜尋外，另東山區各所員警也全趕赴轄區人車易停留之廟宇、超商、產業道路等處四處搜尋。

▲東河派出所警員周冠捷漏夜積極尋，終於在國道之東山服務站停車場尋獲名婦女，連繫家屬等到場溫情勸說後平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東河派出所警員周冠捷獲報也至轄區各景點搜尋數小時未果，經再與所長黃俊雄討論，秉持不放棄理念，續前往屬國道警察局管轄之東山服務區搜尋，終於在凌晨許在國道3號東山服務區第一停車場內發現協尋車輛，林女正坐於車上駕駛座且情緒激動，並多次欲發動車輛離去，但經周員婉言勸阻，續立即連繫家屬等到場溫情勸說，終好言勸慰林姓婦人與女兒一同返家。家屬也對警方深夜不放棄搜尋之精神，並在轄區外即時尋獲其母親再三表達感謝之意。

▲東河派出所警員周冠捷漏夜積極尋，終於在國道之東山服務站停車場尋獲名婦女，連繫家屬等到場溫情勸說後平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局長陳明宏表示，周員能秉持同理心，積極搜尋不放棄，及時避免民眾發生危險，也藉此勉勵全體同仁標竿學習，持續來做好各項為民服務工作。

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