行動佛殿環島誦經祈福　115站抵台南白河臨水宮

▲世界佛教正心會打造世界唯一的行動佛殿，第115站抵達台南白河臨水宮，白河區長董麗華、臨水宮主委吳進元，為國泰民安、為世界和平、為一切眾生祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

世界佛教正心會打造世界唯一的行動佛殿，第115站抵達台南白河臨水宮，祈請世界佛教教皇 南無第三世多杰羌佛、南無本師釋迦牟尼佛，為國泰民安、為世界和平、為一切眾生祈福。

行動佛殿環島祈福法會，19日一早邀請到將近60位的白河國小學生，以獨輪車隊、太鼓團、武術隊，展現力與美的武術，技術與美感兼具的獨輪車、震撼人心鼓術表演拉開法會序幕，學生各個技藝超群，大陣仗的演出讓觀眾看得津津有味。

白河區長董麗華、臨水宮主委吳進元、劉米山議員執行長劉燕昌、賴惠員委員秘書劉朝仁、議員張世賢主任陳貿端及白河國小校長董勝雄、輔導主任劉朝順等蒞臨祈福。

董麗華區長表示，冬天到了，大家都很擔心新冠疫情蔓延，感謝正心會來白河舉辦祈福法會，還關懷當地弱勢家庭發送愛心物資，白河曾在民國53年大地震，希望祈福法會護佑讓白河平安。

臨水宮吳主委感謝行動佛殿車開到這裡，佛光普照佑萬民。議員助理等皆祝福法會圓滿成功順利，白河國小輔導主任劉朝順感謝正心會邀請，讓武術隊、太鼓隊、獨輪車隊學生展現他們的才藝。

該會指導上師恆性嘉措仁波且表示，感謝白河臨水宮提供場地讓行動佛殿得以駐錫舉辦法會，讓佛法弘揚於白河地區。近來新冠疫情壟罩全世界，大家一定要遵守政府的防疫規定，而該會的行動佛殿所到之處皆恪守中央流行疫情指揮中心指示，更募集十方愛心，發送愛心物資、口罩、酒精給當地弱勢及需要的民眾，讓更多人能夠一起做好防疫工作。該會隨後致贈感謝狀給白河臨水宮，由主委代表接受。

正心會執行長陳和慧表示，白河臨水宮為台灣最早供奉臨水夫人之廟宇，主祀臨水夫人，即陳靖姑，由於她對婦女及兒童特別保護，成為婦女及兒童守護神。臨水宮內保存的「勅南台助國顯祐夫人神位」，為清朝康熙元年（1661年）由先民迎奉來台，此聖旨牌為臨水宮之寶。有歷史學家考據認為臨水夫人為觀音菩薩的化身，其實普門品中就有提及「觀音菩薩聞聲救苦化百千萬億身」，邀請大家共同來誦經明瞭法義，深學佛法，勤修菩提善行、廣修六度萬行。

▲世界佛教正心會募集十方愛心，將平安麵、口罩、酒精等民生物資免費提供給長者、孕婦及需要的人使用。



行動佛殿的樂藝供佛節目，周末兩天邀請到眾多表演團體：大心你我他公益團體、雲林土庫千歲樂團、芸逸鼓樂表演藝術團─親之鼓太鼓團、六甲樂齡陶笛樂團、六甲樂齡太鼓團、家豪薩克斯風樂團、正心合唱團及多位歌手精彩演出，歡迎大眾前來觀賞。

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