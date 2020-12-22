帶友回家意外造成「差23歲父女戀」　閨密愛上她老爸變繼母！

▲女子的好友竟然成為她繼母。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

英國女子凱薩琳(Catherine Lott)24歲那年帶閨密貝基(Becki Price)回家，沒想到好友竟然和自己爸爸普萊斯(Blue Price)看對眼，雖然相差23歲的戀情遭到家人反對，2人最後仍然完婚，好友意外變成繼母。

英國《太陽報》報導，來自格羅斯特郡(Gloucestershire)布雷姆(Bream)的貝基，今年41歲的她不但比丈夫小23歲，而且和對方最年輕的孩子也只相差4歲，老少配的戀情曝光後遭到雙方家人反對，但2人仍不顧外界眼光於2015年完婚。

在貝基眼中丈夫是一個風趣又幽默的人，所以她完全不在乎年齡差距，「凱薩琳是我最好的朋友，我們透過工作認識，因為她我才能認識丈夫，其餘對我來說都是過去的事」。

貝基坦承，為了與普萊斯在一起讓她失去很多朋友，甚至是自己的父親，所以當68歲父親格雷厄姆(Graham)因為摔倒去世時，她便決定立刻與普萊斯結婚，9年的婚姻過去，2人感情仍然十分恩愛。普萊斯也說，「外界的負面言論完全無法打擊我們，我知道我擁有什麼，而外人根本不了解，不會去在乎別人怎麼說」。

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