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執行零檢出就送懲戒？　政院：不會為難公務員

▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,傳統市場,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,台灣豬肉,本土肉品,豬內臟,萊克多巴胺。（圖／記者李毓康攝）

▲美豬正式開放進口，政院宣布地方0檢出政策無效，還稱會懲戒執行的公務員。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

含萊克多巴胺美豬1月1日正式開放進口，政院昨宣布萊劑零檢出地方條例無效；政委羅秉成並表示，若基層人員開罰，依法送懲戒，希望地方縣市首長不要害基層公務人員觸法；但此語引來外界批評，政院今回應，羅秉成是盼地方不要為難公務員執行已被宣告無效或是不予核定的自治條例，政院不會為難公務員，並不會主動懲戒那些被地方首長要求執法的公務員。

行政院12月31日下午臨時召開記者會，宣布萊劑零檢出相關政策，並對各縣市所提增修的萊豬自治條例，做出「原訂者函告無效，新訂者不予核定」的定調準則。

政委羅秉成在記者會中也提醒地方縣市政府及首長，指自治條例已經不予核定或是函告無效者，「在法律上就是不能執行」，希望不要為難地方基層公務人員，不要害他們觸法，如果真的去做查緝，執行的公務員將可依法送懲戒，因此呼籲地方不要視中央、法律為無物。

但羅秉成這番話引來各界批評，行政院秘書長李孟諺今天再度解釋，指行政院已經將地方自治條例宣告無效或是不核定，當然也尊重地方政府聲請釋憲或是提出行政訴願的權利，但在相關結果未出來之前，自治條例因為宣告無效與不予核定都沒有法律效力，因此希望地方政府不要為難以及強迫公務員。

李孟諺強調，行政院不會主動懲戒被地方首長要求執法的公務員，也不會為難公務員，希望地方也不要刻意為難業者與民眾，像是有些縣市要求牛肉也要零檢出萊克多巴胺，這就讓已經進口數年的牛排館、牛肉麵店很為難，或者是自治條例規範不得運送，這也會讓貨運業者窒礙難行。

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