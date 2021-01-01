蔡英文謙卑要國人體諒萊豬　游盈隆：矛盾的兩手策略

▲總統蔡英文發表新年談話。（圖／總統府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文1日發表元旦談話，對於萊豬開放進口引來的各種爭議，她表示用最謙卑的心情，請國人體諒。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示「矛盾的兩手策略」，一手要國人體諒，另一手又嚴懲跑票的3位立委，難道不矛盾嗎？

萊豬開放進口引來強烈的民意反彈，蔡英文表示，台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間，「因此，我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。

游盈隆指出，蔡英文在講這些話的時候，她領導的執政黨、民進黨正在研議祭出黨紀，嚴懲三位跑票的區域立委。

游盈隆說，這可算是軟硬兼施的兩手策略嗎？一方面對人民姿態放低放軟，另一方面對不同意見黨籍立委下重手，訴求的其實是同一件事，不矛盾嗎？

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