元旦最慘一撞畫面曝！「1500萬法拉利」撞歡樂送　車倒薯條掉滿地

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市永和區永貞路與永利路口今（1日）下午近1時發生一起車禍，一輛鐵灰色法拉利超跑行經路口時與一名麥當勞外送員發生擦撞，機車當場橫倒路旁，保溫箱及餐點也掉落在地；目前警方獲報後已趕到現場處理，確切肇因、責任歸屬仍還有待鑑識釐清。

▲新北永和法拉利與外送員發生擦撞。（圖／記者陳豐德翻攝）

「有車禍，請盡量改道！」一名網友在臉書地方社團中PO出照片，表示永和區永貞路、永利路口處下午發生事故，鐵灰色法拉利跑車與外送員發生擦撞，不但現場滿地漢堡、薯條等餐點，一片狼藉，就連救護車也都到了現場。

警方表示，1日下午近1時接獲車禍通報，經初步了解，黃姓男子（47歲）駕駛法拉利F8 Tributo跑車沿著永貞路往永利路方向行駛，經過路口時，撞上於道路中間停等的麥當勞外送機車，導致顏姓外送員（男，28歲）當場連人帶車倒地。經警方調查，雙方均無酒駕，顏男也僅受到輕傷，事後並未送醫。

對此，網友紛紛表示，「這跑車竟然在對向車道？」「心整個涼掉」、「這下真的麥當勞歡樂送了」、「好貴的車禍」、「還我麥當勞」、「啊喲......我滴（的）腎」、「新的一年就失去腎臟，不太好吧！」此外，還有在地網友指出，該處路口緊鄰加油站出口，因此汽機車出入頻繁，發生車禍的頻率也較高，「很危險！車子跟機車都要很小心！」

據了解，法拉利F8 Tributo跑車擁有V8雙渦輪增壓引擎，時速0到100km僅需2.9秒，最高時速可達340km，在台基本售價為1485萬，加上標準配備後，總價1558萬元起。

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▼地上滿是餐點飲料與薯條。（圖／記者陳豐德翻攝）