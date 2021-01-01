　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

元旦最慘一撞畫面曝！「1500萬法拉利」撞歡樂送　車倒薯條掉滿地

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市永和區永貞路與永利路口今（1日）下午近1時發生一起車禍，一輛鐵灰色法拉利超跑行經路口時與一名麥當勞外送員發生擦撞，機車當場橫倒路旁，保溫箱及餐點也掉落在地；目前警方獲報後已趕到現場處理，確切肇因、責任歸屬仍還有待鑑識釐清。

▲▼元旦最慘一撞！永和法拉利撞麥當勞外送員　機車橫倒、薯條掉滿地。（圖／記者莊智勝攝）

▲新北永和法拉利與外送員發生擦撞。（圖／記者陳豐德翻攝）

「有車禍，請盡量改道！」一名網友在臉書地方社團中PO出照片，表示永和區永貞路、永利路口處下午發生事故，鐵灰色法拉利跑車與外送員發生擦撞，不但現場滿地漢堡、薯條等餐點，一片狼藉，就連救護車也都到了現場。

警方表示，1日下午近1時接獲車禍通報，經初步了解，黃姓男子（47歲）駕駛法拉利F8 Tributo跑車沿著永貞路往永利路方向行駛，經過路口時，撞上於道路中間停等的麥當勞外送機車，導致顏姓外送員（男，28歲）當場連人帶車倒地。經警方調查，雙方均無酒駕，顏男也僅受到輕傷，事後並未送醫。

對此，網友紛紛表示，「這跑車竟然在對向車道？」「心整個涼掉」、「這下真的麥當勞歡樂送了」、「好貴的車禍」、「還我麥當勞」、「啊喲......我滴（的）腎」、「新的一年就失去腎臟，不太好吧！」此外，還有在地網友指出，該處路口緊鄰加油站出口，因此汽機車出入頻繁，發生車禍的頻率也較高，「很危險！車子跟機車都要很小心！」

據了解，法拉利F8 Tributo跑車擁有V8雙渦輪增壓引擎，時速0到100km僅需2.9秒，最高時速可達340km，在台基本售價為1485萬，加上標準配備後，總價1558萬元起。

超殺特價、揪姊妹一起養出青春嫩肌

▼地上滿是餐點飲料與薯條。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼元旦最慘一撞！永和法拉利撞麥當勞外送員　機車橫倒、薯條掉滿地。（圖／記者莊智勝攝）

▲▼元旦最慘一撞！永和法拉利撞麥當勞外送員　機車橫倒、薯條掉滿地。（圖／記者莊智勝攝）

▲▼元旦最慘一撞！永和法拉利撞麥當勞外送員　機車橫倒、薯條掉滿地。（圖／記者莊智勝攝）

ET快訊
跨年之亂！高雄檢疫男消失4hrs...台南1搭客運1唱KTV
快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」！支支吾吾還傻笑：就變成這樣了
快訊／20歲男大生命喪中橫公路！休旅車狂叭難阻逆撞　元旦慘變
台灣輸出「復陽」首例！案552核酸弱陽性　羅一鈞：Ct值介於
看完五月天演唱會「發燒39度」！　粉絲害怕急求救：要打192

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑跨年煙火波及！恆春汽車保養廠凌晨大火　10多車燒毀面目全非

i Rent失控變保齡球！狂刷一整排撞毀11車　肇事駕駛嚇傻：恍神

阿妹返鄉演唱會吸4萬人！3口罩男砸毀汽車玻璃　車主怒：非本地人

快訊／載遊客賞海龜！墾丁半潛艇驚傳擱淺意外　海巡急救援

桃園男纏已婚女...怨「賴不已讀」　嗆傳嘿咻照「給妳所有朋友」

20歲男大生命喪中橫公路！休旅車狂叭難阻逆撞　元旦慘變忌日

全台50人撐不過跨年亡！霸王寒流狂襲58hrs　北市3天15人猝死　　

快訊／國三379K連環撞！5車中寮隧道撞一團　釀7傷「回堵10公里」

元旦最慘一撞畫面曝！「1500萬法拉利」撞歡樂送　車倒薯條掉滿地

跨年遊艇趴1落水：禍首「20瓶香檳」　26僑生各出2300花3萬租船

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

疑跨年煙火波及！恆春汽車保養廠凌晨大火　10多車燒毀面目全非

i Rent失控變保齡球！狂刷一整排撞毀11車　肇事駕駛嚇傻：恍神

阿妹返鄉演唱會吸4萬人！3口罩男砸毀汽車玻璃　車主怒：非本地人

快訊／載遊客賞海龜！墾丁半潛艇驚傳擱淺意外　海巡急救援

桃園男纏已婚女...怨「賴不已讀」　嗆傳嘿咻照「給妳所有朋友」

20歲男大生命喪中橫公路！休旅車狂叭難阻逆撞　元旦慘變忌日

全台50人撐不過跨年亡！霸王寒流狂襲58hrs　北市3天15人猝死　　

快訊／國三379K連環撞！5車中寮隧道撞一團　釀7傷「回堵10公里」

元旦最慘一撞畫面曝！「1500萬法拉利」撞歡樂送　車倒薯條掉滿地

跨年遊艇趴1落水：禍首「20瓶香檳」　26僑生各出2300花3萬租船

疑跨年煙火波及！恆春汽車保養廠凌晨大火　10多車燒毀面目全非

「久久約也無妨、秒懂重點」　新的一年來場摯友大體檢

黃薇渟主動親上胡宇威！　「正宮」盯場氣瘋：我邊緣人

北市跨年冷清僅來3.8萬人　柯文哲宣布照辦聲量狂飆奪第一

36歲媽媽網紅「懷第5胎突身亡」！　4個月寶寶胎死腹中…死因成謎

年薪百萬「買不起北市房」！女友喊分手　網一看學歷驚：怎麼可能

解放軍駐港部隊「模擬反恐」　維多利亞港作戰震撼全港

陸稱新冠疫苗「為全民免費提供」　陸媒估算：要花2.4兆元！

i Rent失控變保齡球！狂刷一整排撞毀11車　肇事駕駛嚇傻：恍神

阿妹返鄉演唱會吸4萬人！3口罩男砸毀汽車玻璃　車主怒：非本地人

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

社會熱門新聞

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

高中生橋下烤肉跨年　抬頭驚見有人上吊

殯葬天王傳罹患腦瘤第四期　知情人士曝：不樂觀

俏護士接受百萬供養卻劈腿　設局打死瓦斯工

法拉利撞麥當勞外送員　薯條掉滿地

即／台南2人居家檢疫溜出門　KTV歡唱遭逮

高中生跨年烤肉驚見上吊屍！　死者身分曝曾偷超商食物

19歲男墜淡水河身分曝　26大學生跨年遊艇趴high整晚出事

即／台南男居檢落跑　搭客運遭國道攔截

壽山20獼猴圍攻麵包女　斷她左手「伸指肌腱」

中橫公路機車、休旅車對撞　20歲騎士重傷不治

即／5自主管理者闖五月天演唱會！最高將罰15萬

「在不瘋狂」告前團員洛克　求償200萬敗訴

5車不要命臨停國道　爽看義大煙火秀

更多熱門

相關新聞

開租賃車失控撞毀11車　駕駛嚇傻：我恍神

開租賃車失控撞毀11車　駕駛嚇傻：我恍神

2020年年末下午1點許，林口區公園路35號前發生一起連環撞的交通事故，經了解現場為一部租賃用小客車駕駛疑因恍神，擦撞路邊停放的兩部小客車後，又失控波及機車格內7部機車、2部自行車，現場一片狼籍，巨大撞擊聲也引起附近居民關注。

她騎車被頂到摔飛　一看凶手傻了

她騎車被頂到摔飛　一看凶手傻了

即／義交站路口遭重機撞飛　意識不清急救中

即／義交站路口遭重機撞飛　意識不清急救中

母騎車載女兒挨撞　女童頭部受創不治

母騎車載女兒挨撞　女童頭部受創不治

「開車門」害女大生撞傷　大馬官員不起訴

「開車門」害女大生撞傷　大馬官員不起訴

關鍵字：

永和車禍法拉利外送員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

快訊／玄彬認愛孫藝真！

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

更多

最夯影音

更多
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面