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北捷跨年42小時不收班　信義區3階段交管、散場規劃一次看

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲因應跨年，北捷連續42小時不收班。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

台北市長柯文哲31日上午宣布，跨年晚會如期舉辦。配合北市府跨年活動，北捷從31日上午6時起連續42小時營運不收班，延長營運時間至凌晨2時，視現場人潮疏運完畢。另外，北市信義區從31日晚間7時至隔日凌晨3時進行3階段交通管制，並提供3路線散場規劃。

根據北捷規劃，自31日上午6時起至隔日24時，連續42小時不收班（小碧潭站及新北投站除外），主要路線板南線及淡水信義線，自31日下午5時起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘，淡水信義線下午5時過後均延駛至象山站。

另外，貓空纜車首次推出「101煙火之眼」專屬車廂，延長營運至凌晨2時，並視現場人潮至輸運完畢為止，當日晚間10時以後，貓空站及纜車動物園站採合併排隊搭乘，不分一般車廂及水晶車廂。

在交通管制方面，北市交通局針對信義區31日晚間7時至隔日凌晨3時，進行3階段管制。第一階段交管從晚間7時至8時止，管制範圍包含松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東、忠孝東路以南。第二階段從晚間8時至10時，管制範圍納入逸仙路（忠孝東路至仁愛路）、仁愛路（光復南路至逸仙路），禁止車輛進出。

第三階段從晚間10時至隔日凌晨3時，管制範圍擴大到忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德路至松仁路、莊敬路至基隆路、基隆路至光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東路至仁愛路）及忠孝東路（光復南路至松信路），禁止車輛進出。

▲▼北市跨年信義計畫區交通管制範圍圖。（圖／台北市交通局提供）

▲北市跨年信義計畫區交通管制範圍圖。（圖／台北市交通局提供）

此外，北市交通局規劃3條路線散場接駁車，以紓解跨年人潮載運量，包括：一、往捷運忠孝新生站，在仁愛路北側慢車道搭乘；二、往捷運公館站，在基隆路2段搭乘；三、往木柵、景美地區，在松德路西側搭乘。3條路線接駁時間到1月1日凌晨1時30分止。

至於攜帶或騎乘自行車部分，由於31日是上班日，開放攜帶自行車搭乘捷運時段為上午10時至16時(不含文湖線各車站及淡水站、臺北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站、南京復興站），16時後不開放搭乘捷運，跨年晚會周圍管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借。

北市交通局則表示，跨年人潮眾多，考量安全，管制區域內禁止騎乘自行車，YouBike租借站也配合活動分階段管制，31日下午5時起信義計畫區周邊13站暫停營運。晚間7時起，含前述13站，增加捷運市政府站3號出口只還不借、台北市災害應變中心、象山公園、捷運信義安和站4號出口、基隆光復路口、仁愛延吉街口、三興公園及捷運信義安和1號出口等8個站，總計21個站暫停營運。

北捷也呼籲，防疫不放假，請搭乘捷運跨年的旅客，務必遵守中央防疫政策，進入車站及搭車均須全程佩戴口罩，因應跨年搭乘人潮，列車車廂及民眾頻繁接觸設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕、廁所馬桶座墊及門把、詢問處窗口桌面、電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，提高消毒頻率。

北捷表示，為順利輸運參加跨年晚會活動人潮，包含運務、維修、清潔、保全、志工及捷警等，共投入服務人力約3000人，其中市政府站、台北101/世貿站、國父紀念館站、象山站、信義安和站、永春站、忠孝敦化站等12個車站重點管制車站，約500名服務人員派駐，協助疏導車站人潮，必要時啟動人潮管制措施，以維護旅客安全，部分宣導指標並加註東南亞4國語言。

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