柯文哲「跟陳時中確認過」：無新疫情變化　決定跨年照辦

記者蘇晏男／台北報導

英國變種病毒攻入台灣，許多縣市30日傍晚起陸續宣布跨年活動取消民眾進場，不過台北市政府31日上午卻決定照常舉辦。對此，台北市長柯文哲表示，今早跟衛福部長陳時中確認，目前台灣沒有新疫情變化，所以北市用理性務實決定政策，照常舉辦跨年，別被不理智恐懼打敗，也希望今晚是跨國祈福行動，向全球展示台灣揮別2020，勇敢前進2021。

▲柯文哲31日召開台北跨年活動續辦說明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲表示，如果要建立理性務實，用科學證據決定政策的國家，雖然全球疫情嚴峻，但目前台灣沒有社區感染證據。事實上，今天早上跟陳時中確認過，疾管署都沒有新的疫情變化，以就是沒有查到新社區感染案例，而紐西蘭機師案例也過了監測期。

柯文哲強調，台北市對防疫是嚴格遵守SOP，最上面一層是邊境管制，包括防疫旅館、居家檢疫，希望用邊境管制方式，把全世界疫情擋在外面，所以包括居家旅館、居家檢疫；第二層是衛生局、民政局跟環保局，若第一層被突破，這些單位要馬上做疫調、該治療就治療，防止傳染。

柯文哲指出，過去一年，衛生局、民政局跟環保局等跟疫情相關的人員，他都下令加班費不限制。若突破這兩層防護，出現社區感染，按照社區感染人數，有不同層度防護，每個局處都有管制表，包括有一案例不明社區感染，就提升防治措施；若到15例的時候，大型活動停辦；而到1000個活性案例就要封城，那在沒出現社區感染的時候，就按照目前防疫措施。

「我們還是做最適當準備，但不要被不理智恐懼打敗。」柯文哲表示，市府用理性務實、科學證據決定政策，所以跨年晚會還是會舉辦，但參加的民眾需遵守幾項要求：第一，保暖，因為一旦感冒，醫生就要做新冠肺炎的鑑別診斷，所以造成臨床業務上的困擾；第二、戴口罩；第四、禁止飲食；第五，晚會結束回家過程全程戴口罩，回到家請先洗手。

至於管制人數方面，柯文哲指出，大概規畫每平方公尺站2個人，讓大家保持社交距離，所以會劃分去預管制人數。他重申，要參加晚會的人，要下載台北通APP或隨身攜帶身分證，都沒有攜帶的，就不要參加。

柯文哲最後強調，「我們一個理性務實態度，做最嚴謹準備，希望可以克服台灣所有面對的困難，所以今晚的跨年晚會，我們希望是一個跨國祈福行動，也向全世界展示台灣揮別2020，勇敢前進2021」。