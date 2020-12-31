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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／台北跨年晚會下午3點開放入場　先填APP可快速通關

▲2017台北101跨年煙火。（圖／記者李毓康攝）

▲台北於31日舉辦跨年晚會，現場實施實名制，並且僅只有4萬人能進入管制區。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲31日宣布北市跨年仍照常舉辦，根據台北市政府規劃，仍然維持3個管制點、24個出入口，下午2點淨空管制區，3點開放入場，民眾需完成四個步驟才能進場，包括消毒、戴口罩及量體溫（熱感應儀）、實聯制。台北市政府提醒民眾可先下載好台北通APP，輸入完畢資料後，就不用在現場等候太久，可直接快速通關。

台北市府周圍3階段交管

信義計畫區31日19時起，實施三階段交通管制，並會依現場車流狀況彈性擴大管制。
第一階段：31日19時至20時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制區內車輛只出不進。
第二階段：31日20時至22時，除第一階段管制範圍之外，擴大至逸仙路及仁愛路，管制區內禁止車輛進出。
第三階段：31日22時至2021年1月1日凌晨3時，管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路所圍區域，禁止車輛進出。

▲▼北市跨年信義計畫區交通管制範圍圖。（圖／台北市交通局提供）

台北市府前廣場3管制點、24出入口

觀傳局規劃，依舊維持3個管制點、共24個出入口規定，考量民眾搭乘捷運的方便性，靠松高路與松壽路的2個管制點，分別有10個出入口，而仁愛路管制點則有4個出入口。

民眾只要完成量體溫、消毒、戴口罩，並做好實聯制，就可進入舞台前管制區域，不過管制區內必須強制佩戴口罩，經勸導不聽者將開罰3,000到1萬5,000元。

由於管制區限制4萬人，會有現場人員幫忙進場民眾蓋手章，若有蓋手章的民眾先離開管制區外，事後又想回到管制區內，可以走一旁的快速通道直接進入，不須再次驗證實聯制。

實聯制使用教學

由於進入會場前須完成實聯制，可使用台北通APP、隨行碼或持身分證掃描入場。

不過柯文哲日前不斷宣導，可以多多使用台北通APP。關於台北通APP，下載後會立刻跳出3個註冊選項，若使用手機門號註冊的話，該手機門號持有者必須與註冊姓名者相同，否則就得使用其他管道，例如改為身分證註冊。

台北市資訊局表示，身分證註冊的話，須要人工進行審核，不過31日當天會有人員專門審核，方便民眾快速入場，不會讓民眾等太久，呼籲當天要到現場的民眾，可在家先下載台北通App註冊會員，加快入場速度。

▲▼台北通使用方法。（圖／記者袁茵攝）

台北捷運連續42小時不收班

台北捷運表示，為了配合31日台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，將連續42小時（31日早上6時至2021年1月1日24時）營運不收班。不過，由於板南線國父紀念館站5號出口通道較為狹窄，考量旅客安全，將於31日20時關閉，引導旅客由出口3進出，請旅客多加留意。

民眾可採2線進場，分別為板南線和淡水信義線，離場時也儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，預先規劃路線，避開市政府站、台北101/世貿站候車人潮，回家更省時方便。

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▼台北市跨年晚會規劃。（圖／台北市觀傳局提供）

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