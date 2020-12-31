影／陳時中：柯文哲沒跟我聯絡　黃珊珊院會前才告知照辦跨年

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲31日宣布北市跨年照常舉辦，並表示上午跟衛福部長陳時中確認，目前台灣沒新疫情變化，因此，北市採理性務實決策，照常舉辦跨年。對此，陳時中表示，柯文哲沒跟他聯絡，是台北市副市長黃珊珊今天院會前遇到他問跨年一事。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

陳時中表示，「我沒有跟柯市長聯絡上，他也沒有跟我聯絡，大概是昨天晚上，我去看遊民的時候，黃珊珊副市長有來，說他們在考慮中」，今天早上，在行政院院會前，因為是黃珊珊來，在簽名的時候跟他說，柯文哲宣布要繼續辦理，問他怎麼樣。

陳時中告訴黃珊珊，現在的情況是邊境要嚴守，怎麼樣讓病毒跟社區確實的隔開？社區的風險疑慮是增加了，但並無證據顯示病毒已經到社區，因此，跟原來宣告的是一樣，請地方政府依防疫的應變，做相關評估，相關作為要符合防疫需要和應變計畫。

陳時中也提醒，居家檢疫隔離、自主健康管理、還有症狀的不要進到場地來，中央會予以協助，體溫和洗手也要特別注意，流動廁所要定期消毒，適當人流管制要做好，有症狀的人要有應變的計畫，其餘依據地方政府的量能去做最恰當的評估。

黃珊珊31日表示，相信台北市續辦跨年晚會的決定，一定會引來各界不同的意見，30日晚間自己也當面向陳時中報告，確認沒社區感染風險，且跨年晚會遵守指揮中心宣布的五大原則；31日上午的行政院院會中，她也再次向陳時中報告北市的決定。

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