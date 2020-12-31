影／柯文哲視察北市跨年管制區動線　排隊民眾驚呼狂喊新年快樂

▲柯文哲視察進場動線、慰問排隊民眾。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

許多縣市自30日晚間紛紛宣布跨年活動改為線上直播，不開放民眾入場，不過台北市跨年晚會仍確定照常舉辦，不過管制區人數從原本8萬人限縮至4萬人。台北市長柯文哲31日下午約1時20分左右，視察管制區進場動線，並且詢問一旁排隊民眾下載好台北通APP了沒。

柯文哲一早在市政大樓召開臨時記者會，宣布北市跨年仍照常舉辦。柯文哲大約在下午1時20分左右，與副市長黃珊珊、觀傳局長劉奕霆一同視察進場動線。只見柯文哲先從市政大樓西門出發，繞到松壽路視察管制點出入口，一路上出現民眾對柯文哲喊新年快樂，柯文哲則開心地對對方打招呼。

隨後，柯文哲詢問坐在地上的排隊民眾「下載好台北通APP了嗎？」對方回應還沒，讓柯文哲吃驚地說「趕快現場教學！」而台北市政府發言人陳智菡則走到一旁教該民眾先下載台北通APP。

之後柯文哲又走到跨年晚會現場中央，聽取劉奕霆報告，再走到仁愛路管制點，最後大約在1時50分左右離開。

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