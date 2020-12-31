北市跨年出示「台北通或身分證」　柯文哲：都沒帶就不要參加

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲31日上午宣布跨年活動如期舉辦，10時30分親上火線說明跨年活動與防疫相關問題。柯文哲強調，出席跨年必須出示台北通APP或身分證，都沒有戴的就不要參加。

▲柯文哲召開台北跨年活動續辦說明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲表示，台灣在防疫上最成功的地方，並非確診的案例少，而是對整個社會的干擾最低，據了解，2020年全世界只有兩個國家GDP是正成長，台灣就是其中之一，因此，用理性務實來決定政策，今天晚上的跨年還是會舉辦，但民眾必須遵守幾項規定。

柯文哲指出，第一、保暖要做好，因為今天有寒流，一旦感冒，醫生一定按新冠肺炎鑑別診斷，造成很多臨床業務上的困擾，所以保暖要做好；第二、戴口罩；第三、禁止飲食；第四、晚會結束後，回家路上還是全程戴口罩，回家以後請先洗手。

柯文哲再指，第五、人數進一步限制，每一平方公尺站2人，盡量保持社交距離，畫分區管制人數，參加跨年要下載台北通APP或隨身攜帶身分證，「都沒有戴的就不要來參加」，因為要實名制管理，會分區要畫格子然後再限制人數，一個理性務實的態度，做最嚴謹的準備，希望可以克服台灣要面對的困難，希望這次的跨年晚會，是一個跨國的祈福行動，也向全世界展示台灣揮別2020年，勇敢前進2021年。