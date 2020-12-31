柯文哲：跨年照辦向全球展示台灣勇敢前進　「不被不理智恐懼打敗」

▲柯文哲召開台北跨年活動續辦說明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

許多縣市為了防疫，30日陸續宣布跨年晚會取消民眾進場，但台北市長柯文哲31日卻決定照常舉辦，引發熱議。柯文哲解釋，台灣無新增社區感染病例，市府用理性務實、科學證據決定政策，所以跨年晚會還是會舉辦，「我們還是做最適當準備，但不要被不理智恐懼打敗」。另外，他也坦言，希望今晚活動是一個跨國祈福行動，向全世界展示台灣揮別2020，勇敢前進2021。

面對外界質疑為何照常舉辦跨年晚，柯文哲解釋，今天早上跟衛福部長陳時中確認過台灣沒有新疫情變化，所以北市府用理性務實、科學證據決定政策，所以照常舉辦跨年晚會。

但他強調，參加的民眾需遵守幾項要求：第一，保暖，因為一旦感冒，醫生就要做新冠肺炎的鑑別診診斷，所以造成臨床業務上的困擾；第二、戴口罩；第三、禁止飲食；第四，晚會結束回家過程全程戴口罩，回到家請先洗手；第五，要下載台北通APP或隨身攜帶身分證，都沒有攜帶的，就不要參加。。

柯文哲強調，「我們還是做最適當準備，但不要被不理智恐懼打敗。」另外，他也坦言，希望今晚的跨年晚會是一個跨國祈福行動，也向全世界展示台灣揮別2020，勇敢前進2021。