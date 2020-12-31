影／台北跨年晚會照辦！在野黨點名3大「可能防疫缺口」

新聞節目中心／綜合報導

新冠疫情升溫，許多縣市為了防疫，30日起陸續宣布跨年晚會取消民眾進場，但台北市長柯文哲31日宣布照常舉辦，引發熱議。國民黨台北市議員李柏毅也在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，北市將總量管制人數降為4萬，但實際上沒進入管制區的民眾仍在外面看；此外，北市周圍縣市都停辦跨年或取消入場，試想若年輕人很希望跨年有去處，「只剩台北有辦，這個問題會很嚴重」。

對於跨年活動照常辦理，柯文哲31日上午召開記者會強調，台灣無新增社區感染病例，市府用理性務實、科學證據決定政策，「我們還是做最適當準備，但不要被不理智恐懼打敗」；他並坦言，希望今晚活動是一個跨國祈福行動，向全世界展示台灣揮別2020，勇敢前進2021。

《雲端最前線》節目則現場連線台北市副市長黃珊珊。她指出，各縣市不見得都能像台北一樣，完整做到「實聯制」，「這是台北市跟其他縣市比較不一樣的地方」；台北的數位系統從2、3月開始到現在，包含酒店、公共場館等，實聯制已非常成熟，完全能靠身分證掃描、台北通APP，去確定是誰在這個場域裡面，「那其他縣市取消，他們可能有其他考量」。

黃珊珊也強調，台北市當然是因爲做得到中央的相關規範，才能繼續舉辦跨年活動，「我們不會去用很狹隘的政治考慮！我跟你說，如果真的要取消，對我們來講是最簡單的」，如今選了這條困難的路，「我們希望台北市在防疫跟正常生活相關方面，是找到平衡點的」，這並非為了個人聲望。

「柯文哲宣布停辦是最簡單的！」黃珊珊重申，做出這樣比較理性、務實的決定，因為中央到現在沒宣布大型活動必須停辦，北市能符合幾項規範，自己也當面與衛福部長陳時中說明，陳也稱現在的疫情沒有證據證明有風險，「所以我們必須很理性務實來面對這件事情，而不是單純從自身政治利益角度去處理」「我們希望台北市民不怕辦活動，但是我們辦活動，全部都保護好自己！」

李柏毅則直言，市府防疫講得100分，「做得能不能及格，我都懷疑」。他指出，市府管制人數從8萬人降到4萬人，並將市府前廣場封成一個格子、4個出入口進出，「我覺得這真的是脫了褲子放『那個東西』，裡面4萬人，那周圍怎麼辦？沒有進來的人都在外面看啦！」

他接著說，還有另一個更嚴重的問題，就是台北市照辦跨年晚會，但周圍縣市卻沒有一個辦理，包含基隆、桃園、新北及宜蘭，「如果那些年輕人很希望跨年能有去處的話，會發生什麼情況？」只剩台北有辦，這個問題會很嚴重。

時力智庫執行長李兆立也強調，市府相關管制方式並不科學，除了週遭的人潮沒管到，管制區的出入口更可能成為人為製造的最大防疫缺口。他進一步說，像是百貨公司週年慶，排隊入場處一定最塞，摩頂放踵、擠個半死，且這塊還在管制區外，不用量體溫、戴口罩，民眾還會在這裡等很久，不可能不吃也不喝，「那邊你怎麼可能戴得住口罩？」恐成為管制最鬆散的地方。

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