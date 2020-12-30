快訊／「實價登錄2.0」過關　房價揭露到門牌、預售屋全面納管

▲攸關「實價登錄2.0」等3大法案三讀通過。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

為了遏止炒房風氣，立法院會30日通過「實價登錄2.0」相關修法，5大重點分別為「揭露完整門牌或地號」、「預售屋全面納管並即時申報」、「增加主管機關查核權」、「屢不改正者加重處罰」以及「禁止紅單轉讓」。

「實價登錄2.0」有3項法源依據（地政三法），包含《平均地權條例》、《地政士法》及《不動產經紀業管理條例》，由於不需協商，且民進黨團、國民黨團、民眾黨團及時代力量黨團皆無意見，下午順利在立法院會中三讀通過。

內政部表示，本次法案通過後，須配合修正相關子法、申報書表及作業系統，並辦理宣導作業，故施行日期將由行政院另行公告。

「實價登錄2.0」5大重點內容如下：

重點1：揭露完整門牌或地號

為促進申報登錄資訊更為透明、正確，未來成交案件之門牌或地號須完整揭露，並溯及已揭露案件。

重點2：預售屋全面納管並即時申報

預售屋不論是自售或委託代售，全面納管。自行銷售預售屋者，應於銷售前以書面報請所在地之地方主管機關備查。建商或代銷商在銷售前，必須將坐落基地、建案名稱、銷售地點、期間、戶（棟）數及預售屋買賣定型化契約，報予主管機關備查。預售屋之買賣雙方，應於簽訂買賣契約書之日起30日內向直轄市、縣（市）主管機關申報登錄資訊。

重點3：增加主管機關查核權

中央主管機關有查核不實申報價格資訊的權利，得向相關機關或金融機構查詢、取閱價格資訊有關文件，受查核者不得規避、妨礙或拒絕。地方政府為查核申報登錄資訊，得向權利人、義務人、地政士或不動產經紀業要求查詢、取閱相關有關文件或提出說明。

重點4：屢不改正者加重處罰

就成屋及預售屋交易包含多戶(棟)建物的案件，若未依限申報或申報價格不實，首次可處3萬元以上、15萬元以下；經處罰2次而未限期改善者，可處30萬元以上、100萬元以下罰鍰。

重點5：禁止紅單轉讓（紅單指預售屋簽約前的預購單）

銷售預售屋或委託不動產經紀業代銷者，向買受人收受訂金或類似名目的金額，應以書面契據確立買賣標的物及價金等事項，並不得約定保留出售、保留簽訂買賣契約的權利，或其他不利於買受人事項。相關書面契據，不可轉售予第3人，違者可處15萬到100萬元罰鍰。

▼立法院會通過「實價登錄2.0」相關法案。（圖／記者屠惠剛攝）

▼實價登陸2.0三讀通過附表。（圖／內政部提供）



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