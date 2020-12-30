所得基本稅額修正通過！　未上市櫃股票交易要課稅「遏止炒房」

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院會30日三讀通過《所得基本稅額條例》修正草案，將個人未上市櫃股票交易將納入個人基本所得額，並設有新創排除條款，2021年1月1日上路，財政部評估將可增加新台幣12億元稅收。

根據財政部提出的修法說明，自2016年1月1日起個人證券交易所得恢復停止課徵所得稅，惟未上市櫃股票交易所得未同步恢復納入個人基本所得額課稅，致其易成為租稅規劃工具之情形仍然存在。

財政部舉例，個人在所投資公司累積鉅額盈餘即將分配前，把股票出售予另一家公司，將鉅額應稅的股利所得轉換為免稅之證券交易所得；或透過股權交易實質移轉公司名下的不動產，將應稅之房地交易所得轉換為免稅之證券交易所得等情形。

為落實建立個人所得稅負擔對國家財政基本貢獻之立法目的，並遏止房地炒作投機情形，防杜利用股權交易免稅規避不動產交易所得稅負，財政部遂提出修法，恢復將個人未上市櫃股票交易所得計入個人基本所得額課稅。

此外，本次修法將中央目的事業主管機關核定且交易時設立未滿5年之國內高風險新創事業公司股票排除適用，以兼顧租稅公平及居住正義與優化新創投資環境，自2021年1月1日施行。

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