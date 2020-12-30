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拒萊豬跑票遭民進黨團停權　江永昌接受決議：黨必須要有紀律

▲▼立法院會審查萊豬行政命令 表決 民進黨立委江永昌棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委江永昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

針對立法院日前審查9項相關的行政命令時，民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬等3人發生跑票行為，民進黨團30日決議將3人停權3年，未來將無法選擇委員會、參加召委選舉及擔任黨團幹部。對此，江永昌強調，黨必須要有紀律，接受黨團所做的決議；劉建國僅說「一切泰然」；林淑芬則表示「尊重」。

立法院會24日處理9項攸關萊豬進口的行政命令，民進黨團憑藉著多數優勢全數表決通過，但劉建國、江永昌、林淑芬等3人選擇棄權，拒絕為美豬美牛政策背書。民進黨團30日上午開會決議，將3人停權3年，未來將無法選擇委員會、參加召委選舉及擔任黨團幹部，並各罰款3萬元，全案送交民進黨中評會裁決。

▲▼立法院會審查萊豬行政命令 表決 民進黨立委江永昌棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會審查萊豬行政命令，民進黨立委江永昌棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，江永昌發表聲明表示，針對今日上午缺席民進黨團會議一事，他因陪同總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參加中央於中和重大建設行程而向黨團請假，針對會議決議停權，他認為黨必須要有紀律，接受黨團所做的決議。

另外，劉建國受訪時說，「一切泰然」；林淑芬則表示「尊重」。

民進黨團總召柯建銘30日上午受訪時表示，民進黨團都按照程序進行，民進黨紀律小組29日開完會後，30日上午就將報告送至民進黨團，「有些部分確定後就照程序處理」。

柯建銘表示，黨團可以處理的部分都已經處理，該移送中央黨部的也已經移送，中央黨部該怎麼處理是中央黨部的事，當事人也會有3天的申覆期，以上結論皆經過黨團成員一致通過。

此外，民進黨中評會主委康裕成稍早也表示，根據民進黨「紀律評議裁決條例」，後續程序如下，立院黨團將決議會送交中評會裁決，接著中評會訂出開會日期，調查及裁決，最後中評會調查之通知應至少於開會前3天，以書面送達當事人。

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