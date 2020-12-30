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快訊／民進黨3立委拒萊豬懲處結果出爐　每人罰3萬加「停權3年」

▲▼民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國於立院審查9項萊豬命令，選擇全棄權。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國。（合成圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

政府宣布含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口，立法院會24日審查9項相關的行政命令，民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬等3人發生跑票行為。對此，民進黨團30日開會決議，將劉建國、江永昌、林淑芬停權3年，未來將無法選擇委員會、參加召委選舉及擔任黨團幹部。

立法院會24日處理9項攸關萊豬進口的行政命令，民進黨團憑藉著多數優勢全數表決通過，但劉建國、江永昌、林淑芬等3人選擇棄權，拒絕為美豬美牛政策背書。柯建銘日前受訪時表示，「很抱歉，我們一定會送我們的紀律委員會」，至於紀律委員會到底要怎麼處理，討論以後會再送回黨團會議，全案將按照程序進行。

▲▼立法院會審查萊豬行政命令 食品安全衛生管理法部分條文修正草案 民進黨立委林淑芬 劉建國 都棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會審查萊豬行政命令，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，民進黨團30日上午召開黨團大會，黨團總召柯建銘會後受訪時表示，民進黨團都按照程序進行，民進黨紀律小組29日開完會後，30日上午就將報告送至民進黨團，「有些部分確定後就照程序處理」。

柯建銘指出，有關提名參考的部分，是引據民進黨組織規則第31條，「毫無疑慮送中央黨部當作提名參考」；至於組織規則第6條、30條是黨團內部可以自行處理，包括動員辦法、罰錢部分都已經處理，所有沒有按照黨團一致性投票的人，在下個會期不可以選擇委員會及擔任黨團幹部。

柯建銘說明，根據民進黨組織規則第30條規定，針對行為嚴重者，黨團內部可以予以停權3年，「停止他的內部權力，只有義務沒有權力」，包括選擇委員會、擔任黨團幹部的權利。

柯建銘表示，黨團可以處理的部分都已經處理，該移送中央黨部的也已經移送，中央黨部該怎麼處理是中央黨部的事，當事人也會有3天的申覆期，以上結論皆經過黨團成員一致通過。

柯建銘也說，自己也是在今早才得知紀律小組的結論，三位委員當然有申覆期，一定會通知他們，至於包括上廁所離席、按錯更正等情節較輕的8人，黨團也會要求至紀律小組說明。

▼民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

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