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全國唯一　崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎

▲崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎，打敗國內外許多知名校院，成為該競賽唯一榮獲金獎的台灣學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎，打敗國內外許多知名校院，成為該競賽唯一榮獲金獎的台灣學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由中國平面設計協會（簡稱CGDA）主辦的2020第4屆CGDA平面設計學院獎，全球共有1056件作品參賽，僅207件入圍，崑山科技大學視覺傳達設計系以作品《這會This Can》榮獲金獎，該校另獲優秀組織獎等4獎項，是全國唯一獲頒「金獎」、「優秀組織獎」的大專院校。

▲崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎，打敗國內外許多知名校院，成為該競賽唯一榮獲金獎的台灣學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「CGDA平面設計學院獎」參賽者來自全國各地，是一個以推進中外設計交流、推動企業與院校的產學研合作，和提供傑出設計師及團體展示平臺為宗旨的競賽，參賽組別分為「專業教師組」及「學生組」，類別則有品牌形象、包裝設計和文字設計等8類，綜合評選後選出金獎、銀獎、銅獎、優秀獎及入圍獎，也另設全場大獎、優秀指導教師獎和優秀組織獎。

▲崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎，打敗國內外許多知名校院，成為該競賽唯一榮獲金獎的台灣學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大視傳系由蔡明君老師指導潘俊弘、黃沛晴、徐禹萱、邱靖揚、葉寧、賴玥穎、黃珉柔、黃子軒等人共同創作畢業專題形象主視覺規劃《這會This Can》，以「讓設計連結社會與生活，提出令受眾有感的設計，期待生活能因設計而達到更美好的境界」為理念，打敗國內外許多知名校院，成為該競賽唯一榮獲金獎的台灣學校。

▲崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎，打敗國內外許多知名校院，成為該競賽唯一榮獲金獎的台灣學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，同樣是蔡明君老師指導李佳翰、林子翔、于薇、黃婷、王靖、吳雙蓮等人設計的《伴桌體-台灣文化字型設計》，以及曾薰誼助理教授指導的活動形象規劃《P!SCOOL-P!SCO十週年祭》，雙雙拿下「入圍獎」，蔡明君老師個人則是獲得「優秀指導教師獎」，豐碩的優異成果也讓崑山科大獲頒「優秀組織獎」。

▲崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎，打敗國內外許多知名校院，成為該競賽唯一榮獲金獎的台灣學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大視傳系自2020年下旬至今總計報名10項國際設計競賽，目前已有16件作品榮獲國內外知名設計競賽獎項及入圍，由蔡明君老師指導的《伴桌體－台灣文化字型設計》尤其風光，拿下2020青春設計節金獎及人氣獎銀獎、2020放視大賞優選、2020美國傳達藝術年度設計及廣告獎 (字體類) 年度卓越獎。另外，曾薰誼老師指導，與獨立樂團P!SCO合作的《P!SCOOL-P!SCO十週年祭》也不容小覷，獲得放視大賞銅獎。

▲崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎，打敗國內外許多知名校院，成為該競賽唯一榮獲金獎的台灣學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎，打敗國內外許多知名校院，成為該競賽唯一榮獲金獎的台灣學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，梁國靖老師設計的《祿》獲得2020莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎入圍獎、《民主幹話》則獲得2020美國傳達藝術年度設計及廣告獎 (字體類) 年度卓越獎，2020年6月甫畢業的薛文綺設計《心如四繫》獲得2020美國傳達藝術年度設計及廣告獎 (字體類)入圍獎。近年來崑大積極輔助各系參與國際競賽，將師生的創意能量推向國際，每一次競賽的傑出成果也足以證明該系的設計能量足以與世界好手一較高下。

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