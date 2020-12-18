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崑大空設系「有閒來坐」座具設計展　金銀獎作品亮相

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▲台南市室內設計裝修商業同業公會，與崑山科技大學空間設計系，舉辦「有閒來坐」座具設計展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市室內設計裝修商業同業公會，與崑山科技大學空間設計系，舉辦「有閒來坐」座具設計展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市室內設計裝修商業同業公會與崑山科技大學空間設計系，舉辦「有閒來坐」座具設計展，展出兼具設計美觀、功能性、藝術性等優質座具（椅）作品，以及參與「座具設計競賽展」的得獎之作，其中崑大空設系學生創作的「雙鷺覓尋」、「曲」分別榮獲金、銀獎，展覽中皆能一窺其座具創意。

▲台南市室內設計裝修商業同業公會，與崑山科技大學空間設計系，舉辦「有閒來坐」座具設計展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南將於2024邁向建城400年，每年透過台南設計週展覽，為當地文化歷史、生活美學以設計策展的方式詮釋。為呼應設計週主題，「有閒來坐」座具設計展集結許多台南在地優質室內設計師以「台南文化」、「藝術美學」、「材料技術」做為創意發想，創作兼具設計美觀、功能性、藝術性等優質座具（椅）作品，並邀請全台室內設計公會以及各大專院校、高中職校相關科系共同參賽，讓日常生活中最貼近且不可或缺的傢俱物品，透過設計展讓大家瞭解其中的設計奧妙。　

▲台南市室內設計裝修商業同業公會，與崑山科技大學空間設計系，舉辦「有閒來坐」座具設計展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大空設系張郁靂主任說明，該場活動由文化部及台南市文化局指導、台南市室內設計裝修商業同業公會主辦、崑大空設系協辦，以台南的在地意象與產業為主題，扣合日常生活與藝術創作概念進行家具設計，結合設計與建材，由台南在地的優質室內設計師與建材產業共同創作，推廣台南好客城市。台南是一座有深度、涵養的城市，明日如常有閒來坐，正驗證生活在台南的設計如常。對比北部城市的陰冷多雨，台南確實是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。

▲台南市室內設計裝修商業同業公會，與崑山科技大學空間設計系，舉辦「有閒來坐」座具設計展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

負責主導活動的崑大空設系吳基正老師表示，「有閒來坐 座具設計展」在12月11日於台南市愛國婦人館開幕，同時舉辦座具設計獎頒獎典禮及室內設計師交流之夜，競賽特別邀請產官學三方專家蒞臨評選，包括台南市文化局文創發展科科長徐仙如、台南市與高雄市室內設計商業同業公會李秉森與韓雨生理事長，以及台南在地深耕多年的知名品牌高第家居總監張信雄。

其中，雲林科技大學工業設計系的陳玫君同學等人以「鹽綿」一作，榮獲學生座具設計競賽大專院校組第一大獎「高第家居特別獎」，抱走36000元獎金，該作品結合台南七股在地產業的鹽山意象設計成一組可坐可臥的精緻單椅，獲得評審青睞。

▲台南市室內設計裝修商業同業公會，與崑山科技大學空間設計系，舉辦「有閒來坐」座具設計展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

金獎及銀獎分別由崑大空設系葉韋辰、彭筠同學獲得，葉韋辰設計的「雙鷺覓尋」以黑面琵鷺的形象呈現，配合人數與使用模式可以旋轉使用；彭筠設計的「曲」則以臺南隨處可見的窗花作為發想簡化線條，設計成可以彎折而改變成椅子或桌子的座俱。高中職組最大獎則由景文高中室內空間設計系凌婕綸的「華爾滋椅」獲得，設計理念以舞蹈姿態意象發想，進一步設計收折功能。

有閒來坐座具設計展展覽期間週週舉辦相關活動，讓設計融合於日常生活中，18日起至2021年1月11日，於愛國婦人會館一、二樓展出，歡迎大家蒞臨體驗「座俱」的獨特魅力。

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