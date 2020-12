2020香港創新科技國際發明展　崑大空設系專利發明作品奪金

▲2020年第6屆香港創新科技國際發明展,崑山科技大學空間設計系專利作品奪金。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

2020年第6屆香港創新科技國際發明展,崑山科技大學空間設計系以「虛擬實境輔助室內設計系統及其互動方法」專利作品參賽,在11個國家、82件傑出發明作品中脫穎而出,榮獲創新科技國際發明展金牌。

本屆競賽由中華創新發明學會(CIIS, Chinese Innovation & Invention Society)主辦,與香港貿易發展局(HKTDC)合作,並在IAIA國際創新發明聯盟總會(International Alliance of Innovation and Invention Associations)與IFIA國際發明家協會聯合會(International Federation of Inventors Associations)支持下順利進行,雖然在新冠肺炎(COVID-19)疫情的挑戰下舉辦,有來自台灣、日本、香港、印尼、泰國、美國、瑞典、波蘭、俄羅斯、羅馬尼亞及摩洛哥等11國的優秀發明共同爭奪獎牌。

該次空設系團隊獲獎的作品「虛擬實境輔助室內設計系統及其互動方法」,先是由張郁靂主任、鄭博元老師、黃振育、王鈺芳及郭諭蓁同學等人組成的團隊,在高教深耕的經費挹注下,將師生專題的虛擬實境(VR)研究成果優化成虛擬實境輔助室內設計系統及其互動方法技術報告申請專利,並於今年6月共同獲得發明專利。在獲得專利後,透過科技部計畫,張郁靂主任持續指導研究生李柏穎同學進行產品化的可能性,並參加本屆香港創新科技國際發明展榮獲佳績。

張郁靂主任表示,作品原型是經由實體模型透過互動桌的快速回應碼(QR)辨識,連接到電腦螢幕上進行家具材料的編輯,然後進入VR體驗空間以及進行材質及家具替換,國際專家評審指出該作品有3大特性。包括「直覺性的操作」,互動桌提供空間模型,使用者進行空間單元組裝;「即時空間體驗」,結束空間組合後,即可轉換到虛擬實境系統(VR)進行空間體驗,且在VR體驗過程中也可以進行材質家具等替換的功能;最後則是「讓客戶一起設計」,能縮短業主與設計師的討論時間,更能讓業者能親自加入設計。健全用實用的功能奪得佳績,實至名歸!

