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青年創意奧斯卡「時報金犢奬」登場　崑大視傳系奪16獎

▲「第29屆時報金犢奬」揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系、視訊傳播設計系自全球1148所學校、7萬多件作品中突圍，共計榮獲台灣區3組第2名、2組第3名以及16組優勝獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「第29屆時報金犢奬」揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系、視訊傳播設計系自全球1148所學校、7萬多件作品中突圍，共計榮獲台灣區3組第2名、2組第3名以及16組優勝獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年度華人最具影響力的創意青年獎項「第29屆時報金犢奬」，經過6個月的題目徵件、評選成績揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系、視訊傳播設計系自全球1148所學校、7萬多件作品中突圍，共計榮獲台灣區3組第2名、2組第3名以及16組優勝獎，該校設計能量蓬勃，站在世界舞臺毫不遜色！

▲「第29屆時報金犢奬」揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系、視訊傳播設計系自全球1148所學校、7萬多件作品中突圍，共計榮獲台灣區3組第2名、2組第3名以及16組優勝獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本屆時報金犢獎雖受疫情影響，但因該競賽奠定了華人青年對於廣告創意與市場行銷策略的專業展現，且專業水平與創意表現更是一年超越一年，因此參賽作品卻突破以往紀錄，不僅高達7萬多件作品，更吸引全球1148所學校參與，堪稱全球規模最大的學生廣告競賽，競爭力更超越國際各大知名影展與設計獎項，同時也被定位為「青年創意奧斯卡獎」，可說是能入圍即是獲獎。

崑大視傳系此次由蔡明君老師領軍，帶領至少80組作品參賽，入圍70組作品，入圍率87.5％為全國最高，最終獲得台灣區3組第2名、2組第3名、11組優勝獎，視訊系也獲得5組優勝獎。三年級方文宜以作品《免煩惱》，榮獲「旺旺孝親三字經公益廣告設計獎／平面類」台灣區第2名；四年級何欣亞、何欣穎、鄭崴方、楊芫瑄等人以作品《16工序7日歷》榮獲「永和豆漿產品形象包裝設計獎」台灣區第二名；四年級黃秀桂作品《要鬥就去考場鬥》榮獲「烽火崑崙關•海峽兩岸情—暨紀念中華民族抗戰勝利75周年設計獎」台灣區第二名。

▲「第29屆時報金犢奬」揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系、視訊傳播設計系自全球1148所學校、7萬多件作品中突圍，共計榮獲台灣區3組第2名、2組第3名以及16組優勝獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

指導老師蔡明君表示，時報金犢獎凸顯著華人青年創意、設計、文化之專業與涵養，除課堂上的教學內容，更需投入課餘時間進行發想、蒐集、製作與修正，獲獎是對於專業堅持的肯定。師生們雖然備感辛苦與壓力，但皆能從中為彼此找到不同的成就、領悟、自信與機會，也曾將喪志的學生拉回來課堂與競賽準備的位置上，這過程彌足珍貴。何欣穎同學除了感謝老師的指導，也表示這是個難得的經驗，也是最好的畢業禮物，在未來必能將這種感覺延續，更努力地做出好設計。

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