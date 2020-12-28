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台南農業新品牌LOGO設計徵選　歡迎設計高手踴躍報名競技

▲台南市政府為塑造台南農業在地、安全、可追溯的品牌形象，舉辦台南農業新品牌LOGO設計徵選活動，歡迎各界設計好手踴躍參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府為塑造台南農業在地、安全、可追溯的品牌形象，舉辦台南農業新品牌LOGO設計徵選活動，歡迎各界設計好手踴躍參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為塑造台南農業在地、安全、可追溯的品牌形象，加強推介台南優良農漁畜產品，保障消費者「食的安全」及倡導「購買在地食材」概念，舉辦台南農業新品牌LOGO設計徵選活動，報名自即日起至110年1月18日止，首獎可獲得6萬元，歡迎各界設計好手踴躍參賽。

▲台南市政府為塑造台南農業在地、安全、可追溯的品牌形象，舉辦台南農業新品牌LOGO設計徵選活動，歡迎各界設計好手踴躍參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府為塑造台南農業在地、安全、可追溯的品牌形象，舉辦台南農業新品牌LOGO設計徵選活動，歡迎各界設計好手踴躍參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）


市長黃偉哲說，台南是台灣主要農業縣市之一，良好的地理位置造就豐厚的生產條件，一年四季皆能生產具有特色風味的農、漁、畜產品，如稻米、鳳梨、芒果、文旦、胡麻、虱目魚等農特產品。希望可以藉由台南農業新品牌LOGO設計徵選活動，邀集參賽者發揮創意和思考能力，融合台南城市及優質農產特色，設計出台南農業新品牌代表性標章，讓消費者一看標章即知為台南優良農特產品，與其他縣市產品區隔，並杜絕仿冒。

▲台南市政府為塑造台南農業在地、安全、可追溯的品牌形象，舉辦台南農業新品牌LOGO設計徵選活動，歡迎各界設計好手踴躍參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長謝耀清表示，這次LOGO設計徵選活動將遴聘產、官、學共5位專家組成評審委員會，評審出優勝1名可獲得獎金新台幣6萬元整，優選9名分別可獲得台南特色農產伴手禮乙組(價值約5千元)。凡對本項設計有興趣的中華民國國民皆可送件參加，報名截止日為110年1月18日(以郵戳為憑)，歡迎設計高手踴躍參加競賽，詳細的徵選辦法請參照活動簡章或上台南市政府農業局網站(https://agron.tainan.gov.tw/)查詢。

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