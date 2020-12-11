教育部第16屆技職之光　崑大機能所博士班高賦沅榮獲證照達人

▲崑山科技大學機械與能源工程研究所博士班高賦沅，擁有工業技術13張乙、丙級專業證照，優異表現通過評選，榮獲「技職傑出獎」證照達人的殊榮，獲頒技職之光獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部第16屆技職之光頒獎典禮11日隆重登場，崑山科技大學機械與能源工程研究所博士班高賦沅擁有工業技術13張乙、丙級專業證照，優異表現通過評選，榮獲「技職傑出獎」證照達人的殊榮，獲頒技職之光獎座，而高賦沅所教的高職生黃靖善同學，亦同時獲得技職之光，為技職之光16年來首次師生同時獲獎。

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教育部為鼓勵更多師生踴躍參加國際性競賽與取得專業證照，自2005年起每年皆辦理「技職之光頒獎典禮」，表揚在專業領域有卓越表現的學生，被譽為技職校院的奧斯卡獎。崑大機能所博士班二年級高賦沅，經常依照自己的興趣與專長選修相關學程，不斷強化專業能力，自就讀高中職起便陸續考取電腦數值控制銑床工、電腦輔助機械繪圖、沖壓模具工等丙級證照，直到2020年都仍積極取得「模具－沖壓模具」、「模具－塑膠射出模具」、「熱處理－高週波熱處理」等高難度乙級證照，共計13張，相當不容易。

除此之外，高賦沅時常參與各項競賽，是許多國際競賽的常勝軍，曾在第13屆馬來西亞國際發明展ITEX榮獲機械類金牌獎、生活類拿下銀牌獎，韓國發明展獲得銀牌及銅牌獎，也在第37、38屆連續2年獲得全國技能競賽南區初賽CNC銑床職類金牌獎，參與第40屆國際技能競賽國手選拔CNC銑床職類則獲選為儲備國手，手上更握有「離合器及蹄片結構」、「剝殼輔助器」等中華民國新型專利證書。

現於國立新營高工擔任模具科教師的高賦沅表示，感謝指導教授崑大學術副校長暨工程學院院長周煥銘，及機械系張育斌教授，給予他很大的發展空間及資源，當他在研究上有疑問時，給予專業的建議跟解答，以及未來畢業發展方向指導，讓他有更明確的發展目標。也感謝學校這次提名他代表崑山科大參加技職之光遴選，希望自己所學專業，以後能回饋社會，培養更多技術人才。」目前高賦沅仍在攻讀博士班，未來將持續鑽研專業領域知識，培養跨領域整合能力，儲備就業即戰力。

崑山科大校長李天祥說明，該校已7度榮登教育部「技職之光」，獲得競賽卓越獎、技職傑出獎與證照達人，去年在「技職傑出獎」項目中，更是獲獎數最高的私立科大。技專校院與高中職學校每年角逐「技職之光」者眾多，競爭激烈且獲獎難度高，能夠獲得技職之光，無疑是對於在技術磨練與專業領域努力耕耘的同學們一項非常大的肯定。

據了解，高賦沅他亦是新營高工模具科老師，此次榮獲技職之光，而他指導的學生黃靖善同學（新營高工模具科同學）亦同時獲得技職之光，為技職之光16年來首次師生同時獲獎。

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