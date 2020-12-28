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國民黨屏東縣議會黨團反萊豬護食安　宣誓守護下一代健康

▲中國國民黨屏東縣議會黨團於今（28）日召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，宣誓守護下一代健康決心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國民黨屏東縣議會黨團於今（28）日召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，宣誓守護下一代健康 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中國國民黨屏東縣議會黨團於今（28）日召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，共同宣示捍衛國人食安、守護下一代健康的決心，並全力配合中央黨部推動「護食安」公投二階段連署，讓反萊豬的民意能具體展現，讓民進黨聽到人民的怒吼。

出席這項記者會的的黨團議員有議長周典論、議員曾義雄、唐玉琴、陳揚、王景山、李世淦、李紀財、江金妹等人。

唐玉琴認為蔡政府不重視民意，人民應該進一步以公投來表達心中的不滿與憤怒；李世淦則認為，若無法阻止萊豬進口，則盼進口豬肉來標示清楚，以免大家吃到萊豬肉；王景山議員則以為現在多數養豬戶不敢公然反對萊豬，是最怕被查水表，要求進口豬肉零檢出。

議長周典論更語重心表示，人民的健康是一個國家最應優先考量的，若人民成了「病夫」，國家就完了。希望蔡英文總統聽到人民的哀求，重新思考，禁止萊豬進口。

國民黨團表示，蔡總統說不清楚開放萊豬進口對台灣有什麼好處？僅冠上「走向世界的關鍵決定」、「克服困難貿易問題」等做藉口，就要讓國人吃下有害健康的萊豬。「任何的國家利益都比不上人民健康？國人的食安更不應該是利益交換的籌碼」。

面對執意逼人民吞下萊豬的蔡英文政府，國民黨將與守護食安的國人站在一起，為民意搭建表達拒絕萊豬的最堅實橋樑。並將擇期公布二階連署啟動時間與地點，希望民眾踴躍參與，務必讓公投成案，讓全民能於明年8月28日透過公民投票的方式，表達守護食安與下一代健康的堅定立場，「人民自己做主，才是真民主」。

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