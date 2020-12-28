拚公投！反萊豬二階段連署　彰化藍營抨擊綠委：泯滅良知

▲國民黨反萊豬護食安拚公投記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣黨部28日召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會時，嚴厲抨擊並點名縣內民進黨籍立委，在12月24日立院表決時，背棄選民的信賴，泯滅良知同意萊豬進口，不顧彰化縣民的健康與養豬產業於不顧，將推「護食安」公投二階段連署，共同舉辦全面性的誓師與系列活動。

彰化縣議會黨團張錦昆、顧黃水花、曹嘉豪副書記長、黃俊源、柯振杯、凃俊任、陳玉姬等人議員出席「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，質疑蔡總統說不清楚開放萊豬進口對我們國家有什麼好處？僅冠上「走向世界的關鍵決定」、「克服困難貿易問題」等藉口，就要讓國人吃下有害健康的萊豬。國民黨認為，任何的國家利益都不比上人民健康，國人的食安更不應該是利益交換的籌碼。

國民黨強調，民進黨團上週透過多數暴力輾壓近七成反對萊豬進口的民意，強行通過九項行政命令，就是奉行黨意，棄守下一代的健康，但若未來想透過不作為等行徑為地方政府設下重重關卡，就是蓄意將進口萊豬爛攤甩給地方政府，此舉不僅是拒絕面對民意，更是蓄意對人民健康造成傷害。

彰化議會黨團指出，彰化縣有4席立委，其中執政黨立委有三名，在12月24日立院表決時，同意萊豬進口，泯滅自己的良知，不顧彰化縣民的健康與養豬產業於不顧，在此表達最嚴正的抗議，唯有訴諸直接民主才能與完全執政的蔡政府抗衡，現在只有透過公投，才能彰顯地方民意。

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