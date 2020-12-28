國民黨串連全台反萊豬公投　江啟臣：民進黨錯誤政策由人民修正

記者徐政璿／台北報導

民進黨挾著多數席次優勢，表決通過開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬等9項行政命令。面對明年1月1日即將開放的萊豬，國民黨今（28日）宣布即日起協調14個執政縣市政府提出進口萊豬的把關措施，並籌劃兩項公投案二階段連署的相關作業；黨主席江啟臣表示，反萊豬已經成為全民意志，民進黨政府做出錯誤的決定，由人民來修正。

江啟臣砲轟，自總統蔡英文宣佈開放萊豬進口以來，行政院缺乏社會溝通，立法院民進黨團自我閹割，凸顯代議制度、食安管制的2個失能，才會在超過6成至7成民眾反對萊豬，仍通過行政命令，還出現標章之亂，更顯示在野黨和民眾反對現階段開放有道理，萊豬管理不能只靠業者的自律和良心，要有明文規範。

「若只靠業者，就不需要政府，政府可以下台了！」江啟臣表示，由於代議制度失能，國民黨透過公投執行直接民權，呼籲中選會扮演好中立機關角色，國民黨推動第二階段連署，若明年能順利完成公投，更能確保高風險肉品不進一步開放，「公投是最後機會」，民進黨政府不願承擔的壓力、搞砸的爛攤、錯誤的決策，由人民承擔、收拾及修正。

國民黨秘書長李乾龍表示，第二階段連署僅短短2個月，但國民黨非常有信心，希望衝出60萬份連署書努力，展現反萊豬的民意。

▼國民黨全台22縣市串連「反萊豬、拚公投、護食安」記者會。（圖／記者周宸亘攝）