金門縣議會宣示「反萊豬、拚公投、護食安」　各縣市同步啟動

▲金門縣議會今日率同府、會團隊共同「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，共同宣示捍衛國人食安、守護下一代健康的決心。（圖／記者林名揚攝）

記者吳世龍、林名揚／金門報導

金門縣議會今(28)日串連各縣市議會及黨團同步召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，共同宣示捍衛國人食安、守護下一代健康的決心。面對民進黨政府不溝通即片面宣布萊豬進口政策、挾國會多數暴力及黨紀壓力強行通過萊豬進口議案的鴨霸作為，金門縣議會宣示絕對不會停下反萊豬、護食安的腳步，同時議會黨團也要求縣政府提出開放進口萊豬後的把關措施，並全力配合中央黨部推動「護食安」公投二階段連署，共同舉辦全面性的誓師與系列活動，務必讓公投成案，讓反萊豬的民意能具體展現，讓執政黨聽到人民的怒吼！

金門縣議會議長洪允典、縣長楊鎮浯、國民黨議會黨團書記長歐陽儀雄、縣黨部主委石兆瑉及議員…等人共同出席「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，洪議長首先質疑蔡總統說不清楚開放萊豬進口對我們國家有什麼好處？僅冠上「走向世界的關鍵決定」、「克服困難貿易問題」等藉口，就要讓國人吃下有害健康的萊豬。洪議長認為，任何的國家利益都不比上人民健康，國人的食安更不應該是利益交換的籌碼。

▲金門縣議會議長洪允典說，任何的國家利益都不比上人民健康，國人的食安更不應該是利益交換的籌碼。（圖／記者林名揚攝）

縣長楊鎮浯表示，民進黨團上週透過多數暴力輾壓近七成反對萊豬進口的民意，強行通過九項行政命令，就是奉行黨意，棄守下一代的健康，但若未來想透過不作為等行徑為地方政府設下重重關卡，就是蓄意將進口萊豬爛攤甩給地方政府，此舉不僅是拒絕面對民意，更是蓄意對人民健康造成傷害。

黨團書記長歐陽儀雄強調，蔡政府未經溝通、強行進口萊豬，又不准各縣市政府規劃守護人民、學童健康的因應措施，議會黨團強力譴責；而蔡政府為萊豬護航不遺餘力，一紙行政函文就要求各縣市政府修正「瘦肉精零檢出」的自治法規，蔡政府漠視地方自治權，傷害了中央、地方均權的民主價值，也破壞了守護國人健康的重要關卡。在各議員表達基層的不滿與心聲後，洪議長暨全體議員帶頭宣示，「中央政府放水，地方政府嚴守」，金門縣議會一定會要求縣政府在地方自治條例的規範原則下，提出守護人民食安的可做為之處，補強萊豬進口後的把關機制，建構保障國人以及下一代健康的最後一道防線。

＄面對執意逼人民吞下萊豬的蔡英文政府，民意一定會出現強力反撲，金門縣議會暨議會黨團將與守護食安的國人站在一起，為民意搭建表達拒絕萊豬的最堅實橋樑。最後，洪議長與議會黨團及石主委再次拜託各位議座，協助全力推動「護食安」公投第二階連署作業，做到遍地開花，並將擇期公布二階連署啟動時間與地點，希望民眾踴躍參與，務必讓公投成案，讓全民能於明年8月28日透過公民投票的方式，表達守護食安與下一代健康的堅定立場，「人民自己做主，才是真民主」。

►「時間對我們來說完全沒用！」