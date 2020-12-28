LIVE／境外移入+5、英返台百人採檢出爐　陳時中親自說明

生活中心／台北報導

國內今日新增5例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明個案詳情。另外，華航倫敦班機昨晚載運127人抵台，有1人發燒送醫，另4人過去14天內有症狀，採檢結果預計中午左右出爐，記者會將一併公布結果。

華航CI082倫敦飛往桃園班機昨日傍晚抵達台灣，機上共有127人，包含機組員13名、國人90名、中國居民1名、外國籍23名（英國籍21名、美國籍2名）。除了有1人發燒送醫，另4人過去14天內有症狀已立刻採檢。113名旅客分送大台北3處檢疫所，而13名機組員則無症狀，到公司安排的防疫旅館進行14天居家檢疫。

不過，外界質疑為什麼發燒還能上飛機？對比過去武漢包機返台，其陸配子女小明（化名）卻無法登機入境，是否是雙重標準？陳時中上午表示，這攸關登機前的體溫量測是否確實，以及體溫本身浮動，不利於掌握。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，國內目前累積790例確診，分別為695例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、653人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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