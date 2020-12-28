機組員「居檢變7天」採檢陰性才可外出　自主健康管理禁搭大眾運輸

▲立法院交通委員會，交通部次長王國材接受堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

染疫紐籍機師（案765）不但引起航空器群聚事件傳染2名機師同事，還進一步造成1名女性染疫成本土病例，指揮中心要求檢視機組員防疫措施。交通部次長王國材今日受訪表示，上周五已經把機組員作業管理原則送至中央流行疫情指揮中心，假日也開過會討論，主要精神就是居家檢疫從嚴，自主健康管理更加強，包含檢疫時間拉長為7天，8-14天自主健康管理期間，連大眾運輸都不能搭乘。

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▲華航英國返台班機機組人員。（圖／記者李毓康攝）

在疫情衝擊下，國籍航空機組員考量營運、工作型態，民航局今年6月7日修正《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》，檢疫天數可從14天縮短為3至5天，期間比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。不過紐籍機師事件之後，外界認為相關檢疫仍可能出現破口。

王國材今日受訪表示，上周五已經把機組員作業管理原則送至指揮中心，居家檢疫初步延長變7天，中間假如都沒有外出就可以派飛，8-14天則規劃加強版自主健康管理，過去是不能到聚集地方，現在要求連大眾運輸都不能搭乘，也要求航空公司每日關懷跟追蹤組員行蹤，初步以這樣的修改方案提報，等到指揮中心正式決定後才會公布。

至於機組員外站管理部分，也特別要求航空公司注意以專門出口、專車到旅館，機組員在外站都不能外出，取餐時候也更加強，要特別注意傳染課題。

▲交通部次長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

王國材說，這次新規則的精神就是居家檢疫從嚴，自主健康管理要加強，主要是全世界都把機組員例外管理，不是納入14天檢疫，在台灣已經算比較嚴格，因為這次案765案例也研議來加強。他表示，機組人員現在都非常欠缺，如果時間弄到都沒辦法派飛，人力就會周轉不過來。

另外，居家檢疫若要派飛，要集中在航空公司提供的特定場所，7天內都不能外出，都沒有跟外面接觸就可以派飛。在過去是三天以後派飛，現在移到七天，但要幾天後才能派飛，由指揮中心決定。

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