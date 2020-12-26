棄單活蝦餐廳16桌菜　海軍回應了

▲活蝦餐廳老闆傻眼海軍棄單。（圖／東森新聞）

記者蘇晏男／台北報導

高雄一家活蝦餐廳賴姓老闆24日指出，1個月前接獲海軍某單位預定聖誕節晚上席開16桌，不料近日爆發本土病例，國軍高層疑下令禁止聚餐，而在前一天接到取消電話，估計損失8萬元。對此，海軍保修指揮部26日表示，2週前訂餐已先行與廠商完成協議，若因疫情影響，將會事前告知取消；後來因考量疫情狀況，取消單位餐敘，8000元訂金則依約定由廠商沒收。

賴老闆25日受訪時指出，他24日晚上差不多6點多接到對方電話，打來說「很抱歉，我們餐敘要取消」，「我聽完傻眼了，我說蛤，本來景氣不好，生意已經很差了，好不容易準備這16桌，看能不能小賺一點，哪知道把你給取消！」

賴老闆指出，海軍某單位11月初訂了16桌菜，每桌6000元、十菜一湯，已付8000元的訂金，怎料本土病例爆發，一行人說取消就取消，「雞都殺了，都剁好了，像這個魚，我們這個魚也都已經殺了，而且我們都挑最大的給他們，一隻都一公斤。」

對此，海軍保修指揮部26日表示，原訂於109年12月25日實施餐敘，2週前訂餐已先行與廠商完成協議，若因疫情影響，將會事前告知取消；後因考量疫情狀況取消單位餐敘，8000元訂金則依約定由廠商沒收。

海軍保修指揮部表示，本部將持續配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」指導，落實強化各項防疫作為。

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