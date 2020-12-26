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更新／美聖誕節「汽車爆炸」現場發現屍塊！　警公布關鍵影像

▲▼田納西州納許維爾（Nashville）發生大規模汽車爆炸案，3人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲爆炸造成路樹傾倒、汽車全毀、商家建築毀損，路面滿目瘡痍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國民謠音樂重鎮納許維爾（納什維爾，Nashville）聖誕節清晨，發生大規模汽車爆炸案。警方初步研判可能為「蓄意謀劃」，並公布了爆炸前的畫面，FBI也已經展開調查。總統川普得知後表示會繼續接受每日常規簡報，目前尚無特別作為，僅感謝所有人員的快速行動。

更新：0652

根據CBS、CNN報導，警方最新消息指出，在爆炸現場附近發現疑似屍塊，目前已經送往檢驗。

綜合外電報導，納許維爾是田納西州（Tennessee）轄下城市，以多產與知名的鄉村民謠及表演場地聞名。聖誕節清晨6點30分，市中心第二大道166號，The Melting Pot餐廳外一輛汽車突然爆炸，威力之強大，街道兩邊的商家玻璃與外牆震碎剝落、路樹折斷、木片橫飛，牆面遭到破壞，彷彿多了許多彈孔，街道一片焦黑，另外幾輛受波及的汽車也已經變成廢鐵。目前已知3人受傷送醫，傷勢並不嚴重，附近住民則被撤往安全場所暫待。

▼警方與第一線應變人員、電信公司等人員在現場查看情況。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼田納西州納許維爾（Nashville）發生大規模汽車爆炸案，3人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼田納西州納許維爾（Nashville）發生大規模汽車爆炸案，3人受傷。（圖／路透）

▲爆炸規模大。（圖／路透）

美國聯邦調查局（FBI）在事發後很快接管案件調查工作，對於案件類型並未定調，也未對外分析案件的可能動機；當地警方則初步認為是蓄意謀劃的汽車爆炸事件。

《福斯新聞》（FOX News）報導，川普聖誕節早晨人在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach, Fla.）的「川普國際高爾夫俱樂部」（Trump International Golf Club）活動。他的發言人迪爾（Judd Deere）表示，總統已聽取簡報，將會繼續接受新進消息，「總統感謝優秀的第一線緊急應變人員，並為傷者禱告。」

總統當選人拜登也同樣聽取簡報，並感謝第一線緊急應變人員，以及希望傷者能盡早康復。

據了解，爆炸的車輛為一輛露營車（RV），納許維爾警方在推特公布案發前第二大道166號的監視錄影畫面，指出發生爆炸的前5個小時，該輛露營車在凌晨1點22分抵達爆炸地點，但此外並無其他進一步的資訊，還需要曾目擊該露營車的民眾到警方網頁提供消息。

出稿0544
更新0652

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