四海幫副堂主開扁逼「贈車」　警攻堅他抱怨：30天被破門5次

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲報案，1名男子自稱四海幫副堂主，在桃園經營車行，發現被害人上門賣車，更佯稱車子遭多次易主，且還宣稱之前車主在臉書註記車輛負評，誆稱「影響商譽」，直接將刀放桌上恐嚇被害人要錢。

警方調查，在2020年1月接獲民眾報案，在桃園與1名陳姓男子發生賣車糾紛，追查之下發現，39歲的陳男平時以四海幫海壢堂副堂主自居，竟然開設車行充當據點。

▲陳姓副堂主開車行，但實則誆騙被害人影響商譽，要求對方付錢或簽下汽車讓渡書。（圖／記者邱中岳翻攝）

被害人上門賣車，陳男等人先宣稱是北台灣最大的權利車行，但在買賣期間，竟然宣稱車子遭多次易主，還指臉書被留下負評、嚴重影響商譽，命對方付10萬元解決，或者讓渡車輛作補償。

被害人到車行與陳男等人商討解決方案，對方卻直接將西瓜刀放在桌上恐嚇被害人，甚至被害人不從，直接在車行內找人持棍棒痛扁被害人，造成對方心生畏懼付錢後才能脫身。

▲海壢堂陳姓副堂主，開設車行誆騙被害人，對方不從，陳男竟把刀放桌上恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方見時機成熟上門逮人，發現陳姓男子當時正在自家廁所打開窗戶抽K煙，確定陳男在家後，順勢攻堅破門進入，陳男見警上門直呼「這個月家門已經被破5次了」。

警方蒐證期間，還發現近2個月陳姓男子已經被抓5次，但最後都因證據不足飭回，但陳男仍不知悔改，甚至還將車行的玻璃改成防彈玻璃。

▲警方在陳姓副堂主以及5名小弟家中，搜出汽車讓渡書以及球棒等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方最後逮捕陳嫌等6人到案，並查獲棍棒以及20多份讓渡書，訊後依照《組織犯罪條例》、毒品以及恐嚇取財等罪嫌依法送辦。

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版