回收紙盒遭排氣管引燃！「2轎車」被燒毀　拾荒女恐賠百萬還得入獄

記者李忠憲／台中報導

台中南區26日凌晨發生一起火警！一名翁姓拾荒婦人騎著機車要將撿來的便當紙盒載去變賣，沒想到在途中，紙盒疑似與排氣管接觸，而冒出濃煙起火，翁女趕緊停車察看，但火勢一發不可收拾，還延燒路邊2輛轎。警消獲報到場，緊急拉起水線灌救，所幸並無造成人員傷亡，但目前粗估財物損失至少超過100萬元，翁女恐將面臨高額賠償金。

▲回收紙盒遭排氣管引燃，路旁2車慘遭波及。（圖／記者李忠憲翻攝）

警消人員表示，26日凌晨5時許接火通道，稱國光路上有資源回收機車載送紙盒起火，而當趕抵現場時，陣陣濃煙竄出，還延燒路邊2輛轎車，3車燒成火球，警消人員見狀立刻拉起水線灌救，並在5分鐘之內就將火勢撲滅。

▲翁女機車也被燒得全毀，現場一片狼藉。（圖／記者李忠憲翻攝）

事後，騎著資源回收機車的翁女表示，她當時準備載運回收物拿去變賣，但沒想到在途中卻聞到煙味，於是立刻停車查看，沒想到紙盒卻瞬間起火燃燒，她嚇得趕緊用腳試圖踩熄火勢，但仍無法撲滅，於是趕緊求助路人撥打119。

據了解，現場遭波及的2輛轎車一輛車頭半毀、一輛車尾半毀，而翁女的機車則是被燒成廢鐵，粗估財物損失至少100萬元，而平時撿回收賺取微薄收入的翁女恐將面臨巨額賠款，且也因涉及公共危險罪嫌，恐怕也將面臨1年以下有期徒刑，或是1.5萬元罰金。

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