家樂福硬起來！屁孩大鬧「喝過飲料放架上」噁爆　蘆洲店直接報警

▲男子喝完飲料放回去，行徑相當噁心。（圖／翻攝Dcard）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼高雄家樂福發生年輕人貨架旁小便、抽菸一事後，近日又有幾名屁孩出沒家樂福蘆洲店，將貨架上的飲料偷喝一口後，再立即放回去貨架，行徑相當噁心。對此家樂福蘆洲店表示，已全面檢查和下架相關飲料，並報警備案處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屁孩在家樂福內騎車亂逛，還戳破商品包裝。（圖／翻攝Dcard）

有女網友在網路論壇Dcard轉發數段IG限時動態影片，畫面可以看到，一名男子在家樂福內騎著腳踏車亂晃，並到販售糖果的地方胡亂更改擺設，造成工作人員困擾，接著將水果的外包裝戳破，並搭訕穿短裙的女顧客。

更令人傻眼的是，該男子將飲料直接打開喝完，再放回架上的深處，而屁孩的朋友則全程錄影大笑，沒有要阻止的意思。

▲騷擾女客人。（圖／翻攝Dcard）

對此，家樂福蘆洲店表示，已全面檢查沖泡飲料是否有被拆封過，並將疑似拆封過的飲料下架，另外也針對該名男子的行為，報警備案處理。

影片曝光後引爆網友怒火，直指好噁心，「 喝完又放回去，整個防疫漏洞，又違法」、「後面那個喝飲料我不行欸，這樣是偷竊了吧 嘔嘔嘔嘔想到會喝到別人的口水就雞皮疙瘩」、「猴子真多，家樂福吉起來」。