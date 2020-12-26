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美聖誕節爆炸案！　警曝「神秘露營車」曾廣播警告：有炸彈快撤離

▲▼田納西州納許維爾（Nashville）發生大規模汽車爆炸案，3人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲據了解，露營車在爆炸前曾廣播「炸彈倒數」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國警方今天回應處理槍擊報告，發現1輛停在田納西州納許維爾市（Nashville）路邊的露營車播放著炸彈警告，之後發生威力強大爆炸，震撼市中心街區，有3人受傷。

根據法新社和「田納西人報」（Tennessean）報導，這次爆炸發生在清晨6時30分許，威力強大震碎窗戶玻璃並炸斷路樹，由於是耶誕節清晨關係，街區大多空蕩無人，僅3人受傷。

納許維爾市中心這處滿是企業、餐館和酒吧地區，包括店面在內多達20棟建物嚴重受損，路面狼藉佈滿碎玻璃、樹枝和瓦礫磚塊。

警察局長德瑞克（John Drake）和發言人阿倫（Don Aaron）告訴記者，一連串事件打破耶誕節早晨的寧靜，警方接獲槍擊通報趕往現場處理時注意到1輛露營車播放警告訊息，稱有炸彈15分鐘後會爆炸，這讓警方有足夠時間在爆炸發生前淨空區域。

目擊者告訴「田納西人報」，播放警告是女人的聲音，還在爆炸前進行倒數。1名目擊者回想錄音內容說：「現在撤離。有個炸彈。這輛車有炸彈且將爆炸。」報導指出，警方目前正逐戶進行搜查。

總統川普已聽取事件簡報，美國聯邦調查局（FBI）和菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）正著手調查。

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