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英國南非等4變種病毒「急速擴散」　星港已淪陷！全球疫區一次看

▲美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布之新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

世界疫情年底迎來考驗，除了英國發現的變種毒株「B.1.1.7」外，南非境內也受感染力強大的「501.V2病毒株」之苦，單日確診將近1萬人。非洲疾病管制暨預防中心更於24日宣布，在奈及利亞發現與南非不同的新變種。以下《ETtoday新聞雲》為您統整全球變種病毒的現況。

▲▼英國貨架,英國爆買,英國掃貨,超市貨架,超市,斷糧,掃貨,英國封城,疫情。（圖／路透社）

▲英國因應疫情封城，許多民眾前往當地賣場掃貨日用品與食物。（圖／路透社）

英國「B.1.1.7病毒株」
最早於英國東南地區9月出現的B.1.1.7病毒株（又稱VUI-202012/01），在12月病例快速激增後，官方通報WHO並且公布研究細節。B.1.1.7改變了病毒的刺突蛋白，使得附著人體細胞的能力增強，因此傳播力比先前高出70%，全英至少半數的病例都是源於這支新毒株。

目前B.1.1.7的感染地區，除英國本島外，位於西班牙南部地區的英屬直布羅陀（Gibraltar）通報1例，其他包含荷蘭、丹麥、比利時、澳洲與義大利等5個西方國家共通報17例，而23日正式傳入亞洲，香港與新加坡各有2位、1位留學生確診。最新一波擴散則是在24日平安夜時，德國西南部通報的境內首例B.1.1.7確診。

►「B.1.1.7變種病毒」來襲！歐澳5國已17宗確診　美法紐瑞士疑淪陷
►英「變種病毒」急速擴散...感染力增7成　7大QA一次看

▲▼南非首都開普敦附近的卡雅利沙鎮（Khayelitsha），一名老婦人用布作為臨時口罩遮住口鼻。（圖／路透）

▲南非首都開普敦附近的卡雅利沙鎮（Khayelitsha），一名老婦人用布作為臨時口罩遮住口鼻。（圖／路透）

南非「501. V2病毒株」
不只在英國，南非也發現了突變毒株「501.V2」，造成第2波疫情爆發，單日確診從過去約3000例暴增至9500多例，成長速度呈「指數級」。臨床數據顯示，這些確診者多數為年輕人，因此推斷501.V2在年輕族群的感染力較強。目前確定的是，兩者都有叫做「N501Y」的突變，是感染人體細胞的關鍵，導致病毒傳播快速。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）於23日宣布，倫敦與英格蘭地區各出現1例南非的新變種病毒501.V2，且這2人都曾到過南非，因此在英國境內過去2周曾到過南非者，以及與此2案例有接觸者都將進行隔離，「這種新變種病毒非常令人憂心，因為它同樣更具傳染力，且比在英國發現的新變種病毒更進一步突變。」

►傳染力更猛！南非爆「新變種病毒501. V2」　單日近萬人染疫
►影／英國發現南非新變種病毒　更具傳染力！一天暴增9500確診

▲▼南非疫情嚴峻，23日單日新增突破1.4萬人確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲爆發第2波疫情，目前共有250多萬新冠確診病例，占全球的3.3%。（圖／達志影像／美聯社）

奈及利亞、厄瓜多「不知名新變種」
非洲疾病預控中心（Africa CDC）主任恩肯加松（John Nkengasong）於24日宣布，奈及利亞出現新變種，且與英國的B.1.1.7、南非的501.V2的種系（lineage）不同，雖然傳播快速、病毒載量高，但不確定是否會加重病情。南美洲厄瓜多22日也傳出有2種變異毒株。據聖埃斯皮里圖大學（UEES）聲明，其中1種可能讓感染率快速增加，且確定與B.1.1.7無關。

恩肯加松表示，過去1個月以來，全非洲確診人數增加了10.9%，其中奈及利亞上升52%，南非則成長40%，南非衛生部長23日表示，南非過去24小時創下1.4萬人確診、400人死亡的紀錄，累計已有95萬人確診。

►另一「新變種病毒」出現在奈及利亞　非洲疾管中心警告了
►厄瓜多也有新變種病毒！研究：傳染力更強　與英變異毒株不同

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關鍵字：

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