變種病毒再現！大馬證實出現「A701V」病毒株　已佔據境內85%病例

▲馬來西亞出現新冠變種病毒A701V。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞衛生部衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）25日在臉書宣布，大馬出現變種新冠病毒株A701V；研究人員在境內多達85%的病例中都發現這種病毒，而之前曾在該國流行的變種病毒株D614G則出現在100%的病例中。

據當地媒體《星洲日報》和《詩華日報》報導，諾希山解釋道，變種的A701V病毒株是新冠病毒外部表面的棘蛋白上，第701位氨基酸丙氨酸（Amino Acid Alanine）發生了變異，成為纈胺酸（Valine）。

The current situation and Information on the Spike protein mutation of Covid-19 in Malaysia - To date, the Institute... Posted by Noor Hisham Abdullah on Thursday, December 24, 2020

他補充道，A701V變種新冠病毒最早出現於東馬沙巴的拿篤（Lahad Datu），該病毒後來在第三波疫情期間，擴散到全國各地。目前，研究人員在境內多達85%的病例中都發現這種病毒，而之前曾在該國流行的變種病毒株D614G則出現在100%的病例中。

諾希山表示，由於A701V和D614G變種病毒同時在馬來西亞傳播，因此境內的本土感染病例才會在第三波疫情期間急劇上升，不過英國最近流行的B.1.1.7變異病毒並未在境內出現；全球與馬來西亞差不多時間發現A701V變種病毒的國家有南非、澳洲、荷蘭和英國。

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