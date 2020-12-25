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美2.3兆紓困卡關！國會拒絕川普預算重修　1400萬人將斷失業補助

▲美國總統川普在最終場辯論會。（圖／路透）

▲美國總統川普要求大改總規模2.3兆美元的疫情紓困案，卻遭國會議員拒絕。（圖／路透）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國總統川普要求大改總規模2.3兆美元的疫情紓困及政府支出法案，但國會議員今天拒絕。川普否決這套法案，恐影響數以百萬計國民的福利，也讓政府再度面臨局部關門的風險。

路透社報導，民主黨籍聯邦眾議員尋求提高對美國民眾的直接補助，包括針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的紓困方案中，直接發給民眾的金額600美元（約新台幣1.7萬元）提高到2000美元（約新台幣5.6萬元），這也是川普的要求之一，但川普所屬的共和黨反對提高金額，因此否決這項提案。

共和黨試圖改變這套法案中的外國援助金額，因為川普對此也有意見，但此舉被民主黨擋下。

眾議院這一連串的狀況，對打破僵局毫無幫助，恐危及數以百萬計美國人民亟需的援助，也增加部分政府部門關閉的可能性，尤其此時政府正努力配送疫苗，而疫情在美國已奪走近33萬條人命。

國會21日通過疫情紓困及政府支出法案後送交川普簽署被拒，川普隔天促使國會大幅更改內容。

參、眾議員組成的一個跨黨派團體，今天敦促川普讓步並簽署這套法案。這些國會議員數周前提出9080億美元疫情紓困方案，略高於國會最終確定的金額。

他們寫道：「這套法案將為陷入困境的家庭、失業的勞工、受重創的小型企業、負擔沉重的醫療體系、壓力極大的學校和許多其他的人帶來他們亟需的幫助。」

如果川普不簽署這套法案，約1400萬美國人的失業救濟金將自26日起被停掉，美國政府部分單位也將自29日起被迫關閉。

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