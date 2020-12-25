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飯島愛猝逝前最後身影曝光！獨死12年仍為謎　慘揭為愛下海墮胎史

▲▼ 。（圖／翻攝自AERA dot.）

▲飯島愛過世前10天上街參加公益活動。（圖／翻攝自AERA dot.

記者崔子柔／綜合報導

前日本AV女優飯島愛2008年12月24日被發現陳屍在家中，當時36歲的她，因為屍體被推測在12月18日就死亡，而這6天以來都沒人發現，日媒當時皆以「孤獨死」來形容她。

飯島愛在2000年10月出版一本半自傳性小說《柏拉圖式性愛》，熱銷百萬本，內容也說到她因為要還母親的債務，下海拍AV，在火紅之後轉型當主持人，雖然事業順遂，但卻不斷遇到爛桃花，不但為了同居男友墮胎，還被經紀人騙走千萬存款。

飯島愛逝世滿12年，日本網站「AERA」就貼出她過世10天前的最後身影，並透露2年前訪問飯島愛父母的內容。

▲▼ 。（圖／翻攝自AERA dot.）

▲飯島愛往生前到宇都宮市參加預防感染性病公益活動。（圖／翻攝自AERA dot.

飯島愛的父親指出，她是家裡最大的小孩，對她寄予很大的期待，沒想到她上了國中後就愈來愈叛逆，甚至開始翹家。飯島愛的母親也透露，她2005年就向家人說過想退出演藝圈，2007年退出後也不斷在籌劃販售保險套、情趣用品的網站，可惜這些都還沒問世，飯島愛就先走一步了。

飯島愛於2008年12月24日被發現死在家中，家中開著暖氣所以屍首已經腐爛。她引退娛樂圈後罹患憂鬱症，死因引發外界瘋傳，最初曾被警方推測是自殺，又有罹患愛滋的傳言，最後菸師報告結果是肺炎過世，各種傳言至今仍未平息。

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