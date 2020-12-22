傳染力更猛！南非爆「新變種病毒501. V2」　單日近萬人染疫

▲南非20日統計，單日新增9445例確診，全境迄今已有92萬1922人染疫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在英國遭到新變種病毒「B.1.1.7」（VUI-202012/01）肆虐之際，南非境內的另個新冠變種病毒「501. V2」則是掀起第2波疫情，確診人數、住院治療人數、死亡人數全都飆增。依據當地20日最新統計，單日新增9445例確診，全境迄今已有92萬1922人染疫。

美聯社報導，南非衛生官員及主導國家防疫政策的科學家認定，境內變種病毒株「501.V2」是新一波疫情飆增的主要原因，儘管現階段只拿到初步數據，但已知其傳染力遠比先前病毒還要快。面對新一波疫情，南非祭出嚴格防疫措施，包括限制酒類交易天數及時間，關閉熱門海灘。

只不過，過去2週期間，南非新增病例翻倍，且超過8500人因染疫住院。依據當局20日最新統計，當地單日新增9445人確診，累計92萬1922人染疫，其中2萬4691人病逝。

目前已知南非出現的新冠變種病毒「501. V2」與英國的新型變異病毒株不同，當地科學家正在研究現今的新冠疫苗是否能有效對抗變種病毒。

南非政府部長級咨詢委員會主席卡里姆（Salim Abdool Karim）教授認為，與先前首波疫情比較，如今爆發的新疫情可能更加嚴重。此外，隨著年末假期到來，他也擔憂，許多人外出旅行探親會使得更多人染疫。

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