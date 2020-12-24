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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯嗆蘇貞昌「騙神仔AKA行政院長」：已證我所言屬實還補刀！

▲▼蘇貞昌出席第20屆「公共工程金質獎」頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對紐籍機師（案765）被台北市議員徐巧芯爆料曾到過象山和不少餐廳，廣達集團女員工（案771）則被媒體爆出曾參加台北馬拉松，蘇揆批評，希望任何個人不要任意而為，運用現代科技發布假訊息，「這是非常惡劣的事情」。對此，徐巧芯24日反擊，把問題解決，不是解決提出問題的人，已證明所言屬實，偏偏有一個騙神仔AKA行政院長蘇貞昌，跑出來補刀。

徐巧芯在臉書描述，今天上午，松山區慶城街周邊（包括餐廳、飯店、台日交流協會）都再次消毒，確保民眾健康，也讓大家安心。衛福部長陳時中也在廣播中談到，案765曾到台北車站，甚至搭乘台北捷運。以上可以證明，自己提供的資料都是真的，且經過查證與比對，不是假消息。且陳時中本人也說從沒打算提告，甚至還對昨天嗆聲媒體「不要再問了」道歉。

她話鋒一轉表示，事情本來可以到這裡結束，把問題說明與證實清楚，保障人民知的權利，同時將環境確切清潔、維護民眾健康。把問題解決，不是解決提出問題的人。偏偏有一個騙神仔AKA行政院長蘇貞昌，跑出來補刀稱「希望任何個人不要任意而為、不要發布假訊息，這是非常惡劣的事情」。

徐巧芯直指，明明這兩天以上所有訊息都已證明自己所言屬實，不是假訊息。騙神院長團隊的假消息經歷豐富，自己等望塵莫及。比方說子弟兵擅長領公帑卻在當網軍做圖卡，比方說子弟兵丁怡銘沒查證誣指店家用萊牛，又比方說信功肉品沒支持開放萊豬，蘇貞昌卻說他們挺政府，或者說丁怡銘報統編是最後一次，結果蘇貞昌也跑去報被抓到。

徐巧芯嗆聲，如果說今天媒體一度報導馬拉松的事情不屬實，請就直接指出是這件事，「不要把我攪和進去魚目混珠。」蘇貞昌這種做法或許跟騙神經歷比起來可能是小菜一碟，但仍然是相當惡劣的。口口聲聲說要消滅假消息的人，講的不清不楚，反倒變成散播假訊息的人。「我怎麼看蘇貞昌都是指揮中心的豬隊友，出來撿尾刀失敗。」

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