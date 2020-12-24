蘇貞昌：有症狀者參加群聚活動一定嚴加懲罰

▲蘇貞昌出席第20屆「公共工程金質獎」頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

紐西蘭籍機師（案765）因為未遵守防疫規定，導致台灣0確診破功，時隔235天再度出現案例。對此，行政院長蘇貞昌24日呼籲民眾，耶誕節、跨年盡量不要群聚，在家看電視轉播，若一定要群聚務必遵守防疫規定；蘇強調，有症狀者不得參加活動，否則一定嚴加懲罰。

蘇貞昌表示，當世界受武新冠炎疫情衝擊，已經有超過7800萬人確診、超過170萬人死亡，許多國家鎖國、封城、宵禁、禁止人民出門的的此時此刻，全世界非常多的國家報第二波疫情，美國現在每天就已超過40萬人確診的速度爆增；英國倫敦也宣布封城，幾十萬人緊急撤離；韓國首都圈宣布禁止5個人以上的集會，台灣在這時候卻討論的是不是要辦跨年活動，台灣可以說是幸福的國家。

「現在有這樣的能力，大家用這樣的態度，是基於這一年來大家的努力，這成績可說是得來不易。」蘇貞昌說，卻在235天0本土確診的此時此刻，耶誕、跨年的前夕，防疫發生破口，因為一位紐西蘭籍的機師不遵守規定，做出違反防疫要求的行為，導致發生這案例，我們感到非常惋惜，國人同胞也深深感到痛心跟擔憂。

蘇貞昌說，台灣過去一年的成績是國人上下一心的努力，也是大家都遵守規範、嚴格做到位，這次疫情被全世界肯定，不但肯定成果最好，還肯定我們是用民主的方式，用尊重開放的原則做到這樣的成績，全世界之所以這樣肯定台灣，台灣人在疫情中更見證台灣人是高水準、能力強、守規矩，台灣人團結一致，這些要請國人同胞繼續努力，一起前行。

蘇貞昌指出，緊接而來的耶誕假期跟跨年，全國各地方都有不同程度的活動，中央疫情指揮中心依然就慣例，沒有禁止或訂出相關規範，但蔡總統請民眾盡量不要群聚，可以在家看電視轉播休息，若一定要群聚，一定要遵守防疫規定，全程戴口罩、自主健康管理。

蘇貞昌強調，有症狀者不得參加活動，否則一定嚴加懲罰；地方政府若舉行大型集會，一定要做到分流、社交距離、配戴口罩、實聯制等，衛生局、警察局負起相關責任。蘇表示，過去一年成果得來不易，不要讓過去的辛苦毀於一旦。