政府祭惠民措施　蘇貞昌：蔡總統指示把經濟成長果實和全民分享

記者陳家祥／台北報導

行政院24日上午召開院會，會中通過7大項惠民措施將在元旦上路。蘇貞昌下午出席金質獎頒獎典禮時表示，今年是非常辛苦的一年，台灣舉國一心做出非常可觀的成績，「蔡總統特別指示，要把經濟成長的果實和全民分享」。

▲蘇貞昌出席第20屆「公共工程金質獎」頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

蘇貞昌表示，今年是非常辛苦的一年，台灣因為舉國一心、大家團結努力，我們做出很多可觀的成績。蔡總統特別指示，要把經濟成長的果實和全民分享，尤其提高勞工朋友薪資、減少報稅的負擔，以及未來會增加很多從育兒、長照，各方面都有很多，我們一起努力可以做得更好。

蘇貞昌接著說，同時也會修改法律，在很多方面都惠及民眾，我們會一一很清楚向民眾報告好消息，也請民眾特別注意、分享。光是口罩，現在多1片、每片少1塊錢，這雖然是小事，還是拜託大家，增強防疫戴上口罩。

另外，關於行政院顧問李懷仁加入高雄市長陳其邁團隊，蘇貞昌表示，李懷仁歷練完整、才華出眾，過去在陳其邁當行政院副院長時擔任辦公室主任，表現非常傑出，尤其對於防疫很多的創意，用數位科技等等，他都有很好的理想、想法、提出貢獻，所以非常受到陳其邁市長的重用。

蘇貞昌表示，陳其邁這次一再希望他南下幫忙，這工作也很適合他的長才，他個人也希望能在高雄為新上任的陳其邁盡一份力，我們樂見，祝福他一切順利。至於行政院相關人事，會在適當時機會向國人同胞報告。