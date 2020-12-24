徐巧芯爆紐機師疫調資料是來自北市府？　黃珊珊：靜待調查





▲北市府針對跨年防疫召開臨時記者會，由左至右依序為台北市衛生局長黃世傑、台北市副市長黃珊珊、台北市觀傳局長劉奕霆、台北市資訊局長呂新科。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

紐西蘭機師（案765）活動足跡遍及台北市天母新光三越、SOGO以及南崁好市多，然而台北市議員徐巧芯23日中午爆出，該機師還有去別的地方。面對個案足跡外洩惹議，甚至外傳資料來自於台北市政府，台北市副市長黃珊珊表示，他們不方便評論，靜待調查。

有網友日前爆料，2名新加坡籍短期商務人士來台，但只有隔離5天就在信義區趴趴走，擔心成為防疫破口。黃珊珊24日回應，如果是短期商務客，那都是由中央流行疫情指揮中心掌握的，如果對方有通報他們，他們才會被要求做疫調。

至於紐西蘭機師足跡包括搭乘台北捷運，市府是否會呼籲中央公布確診者造訪的公眾場域？黃珊珊表示，中央有對外說明公布原則了，原則上一定有經過防疫醫師、衛生局疫調人員評斷，不過她個人仍認為，只要跟公眾接觸的地方，都認為應該公布，讓外界知道風險在哪，但若因此引起恐慌，中央一定有其考量，地方政府一定會尊重。

至於有民進黨議員說要清查個案足跡洩密一事，且質疑是台北市政府外流。對此，黃珊珊表示，由於將矛頭指向了台北市政府，他們是被調查對象，所以不方便評論，只能靜待調查。

其他人也看了這些...

►黃珊珊：台北跨年不會停辦 1例本土確診就全程戴口罩

►黃珊珊：101跨年煙火如期舉行 表演舞台周邊實施管制

►本土確診新增1例 新北耶誕城即起停止戶外集會型活動



更多熱門新聞...

►蔡英文下令整備防疫措施 全面檢視耶誕、跨年群聚活動

►0確診破功！蘇貞昌：懇請國人務必配合防疫 每個人都非常重要

►確診機師足跡在天母SOGO、新光三越 北市緊急取消「異饗趣」活動



►振興一下我們的美麗