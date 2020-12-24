雲林林內點亮羅漢松「黃金燈衣」　歡慶聖誕賞雙松光廊

▲林中村三星路行道樹「羅漢松大道」，24日換上金黃燈衣，成為浪漫的夜間光廊。（圖／林內鄉公所提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉一年一度愛護河川宣導暨林內鄉青松享樂活動即將開跑，林中村三星路行道樹「羅漢松大道」，於今（24）日換上金黃燈衣，成為浪漫的夜間光廊，展期為2020年12月24日至2021年1月20日，林內鄉長張維崢邀請民眾親自前往體驗羅漢松夜間光廊，共度聖誕節及新年親子同樂秘境景點。

羅漢松夜間光廊點燈儀式現場波斯菊花海已陸續盛開，在花團錦簇、美不勝收的浪漫氛圍下，林內鄉長張維崢及地方民代一齊點燈，共同轉動今年「青松享樂 泡泡同樂會」活動亮點，秀出「青松林內」、「夢幻泡泡」、「雙松美景」、「花海漫遊」、「千萬美景」、「FUN松同樂」，也敲響一年一度「林內鄉青松享樂系列活動」正式登場的預告鐘聲。

▲羅漢松夜間光廊周圍波斯菊花海盛開。（圖／記者蔡佩旻攝）

林內鄉長張維崢表示，邀請鄉親2021年1月9日至10日來到林內，漫步於盛開繽紛波斯菊花海、夜遊浪漫羅漢松夜間光廊外，更不要錯過為期兩天的精彩泡泡主秀及好玩的「BUBBLE FUN!泡泡大作戰」闖關任務，及紫流日本舞踊師範演出傳統日本舞蹈。

▲林內鄉長張維崢表示，邀請鄉親2021年1月9日至10日來到林內，漫步於盛開繽紛波斯菊花海、夜遊浪漫羅漢松夜間光廊。（圖／記者蔡佩旻攝）



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