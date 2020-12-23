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《炮仔聲》女星雲林拍戲掉皮夾...阿北竟「等她走再撿」警逮人

▲雲林縣北港鎮傳出日前知名女星許鈞鈞不慎遺落長皮夾，疑似遭單車老翁拾獲侵占，民眾將老翁拾獲長皮夾的監視器畫面曝光，希望網友能幫忙指認該名老翁身份，盡快物歸原主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老翁見地上有皮夾掉落便不以為意地迴轉到車子旁邊伺機而動，等到車子開走，老翁便騎向前將地上的皮夾收起來帶走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮傳出日前知名女星許鈞鈞不慎遺落長皮夾，疑似遭單車老翁拾獲侵占，民眾將老翁拾獲長皮夾的監視器畫面曝光，希望網友能幫忙指認該名老翁身份，盡快物歸原主。據了解，警方已逮獲該老翁，但老翁將長皮夾隨意棄置郊區，目前正將老翁帶往其所稱棄置地點取贓中。

民眾昨日於《北港在地生活》貼文指出，「麻煩大家用力轉傳出去吧，稍早有PO影片，影片中阿伯看到我們長皮夾掉了，等我們車走了才彎下去撿，這種行為很要不得，我們有找到比較阿伯的正面照。麻煩大家了，超感謝。」並將監視器影像及老翁正面照貼出，希望北港鄉親能幫忙指認，或有拾獲到長皮夾者，交予北辰派出所。

▲雲林縣北港鎮傳出日前知名女星許鈞鈞不慎遺落長皮夾，疑似遭單車老翁拾獲侵占，民眾將老翁拾獲長皮夾的監視器畫面曝光，希望網友能幫忙指認該名老翁身份，盡快物歸原主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方找到老翁時其聲稱已將長皮夾丟棄，該名老翁確實涉犯《侵占罪》，調查後將函送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

監視器畫面顯示，在許鈞鈞上車前，旁邊有一位騎著腳踏車的老翁，發現她不小心把錢包掉在車外後，男方便不以為意地迴轉到她的車子旁邊伺機而動，等到她的車子開走，老翁便騎向前將她掉落在地上的皮夾收起來帶走。

北港警分局表示，找到老翁時其聲稱已將長皮夾丟棄，該名老翁確實涉犯《侵占罪》，目前正帶老翁前往丟棄贓物的地點找尋長皮夾，調查後將函送雲林地檢署偵辦。警方呼籲民眾出門在外對於隨身物品應妥善保管，必免財務損失。

▲雲林縣北港鎮傳出日前知名女星許鈞鈞不慎遺落長皮夾，疑似遭單車老翁拾獲侵占，民眾將老翁拾獲長皮夾的監視器畫面曝光，希望網友能幫忙指認該名老翁身份，盡快物歸原主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣北港鎮傳出日前知名女星許鈞鈞不慎遺落長皮夾，疑似遭單車老翁拾獲侵占，民眾將老翁拾獲長皮夾的監視器畫面曝光，希望網友能幫忙指認該名老翁，盡快物歸原主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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