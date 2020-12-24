蔡英文祝佳節愉快　超可愛「全家福」聖誕圖片藏亮點

▲蔡英文與網紅圖文畫家「 ㄇㄚˊ幾」合作的聖誕圖片。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

今天12月24日是平安夜，總統蔡英文上午PO文提早祝福民眾聖誕佳節愉快，並附上與網紅圖文畫家「 ㄇㄚˊ幾」合作的圖片，要大家一起找找圖中隱藏的「台灣」在哪裡。另外，蔡英文也叮嚀民眾注意保暖，防疫也不要鬆懈，一定要勤洗手、戴口罩。

從畫面來看，「 ㄇㄚˊ幾」將蔡英文的2隻愛貓「想想」、「阿才」以及3隻愛犬「Bunny」、「Bella」、「Maru」入圖，並讓牠們穿上應景的紅綠色聖誕服飾；蔡英文則是戴上鹿角頭飾，圍上綠色圍巾，手上還飄浮一個神祕發光小禮物，整張圖不僅相當可愛，也呈現聖誕節溫馨和樂的氛圍。

此文發布後，立刻有大批網友湧入按讚、留言。有人表示，「總統好，聖誕快樂。台灣加油！」、「好可愛好Q呀！Merry X'MAS」、「好溫暖的一張圖，謝謝總統的祝褔與叮嚀！」。

也有人很快發現蔡英文所說的「亮點」，紛紛指出，「總統聖誕快樂，亮點就是圍巾有臺灣圖案」、「小英圍巾上的台灣，華航風格贊」、「台灣綠色亮點在小英的圍巾上, 我也想要這樣的圍巾」。

▼蔡英文提早祝福民眾聖誕佳節愉快。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

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