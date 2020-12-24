挑禮物發現女友才剛離店！網冷回「6字」預測劇情　整樓跪了

▲原PO挑禮物時，意外發現女友才剛來同間店買禮物給自己。（圖／翻攝自pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

聖誕節將至，不少人近日都挑好了要給親朋好友的禮物，就有一名網友想好要走務實派，買女友先前就在用的髮香水，但輾轉間發現女友同天上午也到了櫃上，買下他先前就在觀望的香水，提前得知了自己的禮物，讓他笑說「太有默契也不好」。不過有人就留下6字質疑劇情發展，讓其他網友一看都笑說「太狠」。

原PO 22日在PTT發文表示，他到專櫃時忘了女友常用的型號，就請櫃姐查詢之前的購買紀錄，竟意外發現有一筆當天的消費，是買了原PO先前一直觀望的香水。

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▲原PO在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）



原PO表示，等於他自己提前先發現了他即將收到的聖誕禮物，還被櫃姐開玩笑提醒「到時候要假裝不知道」，他也稱就是「跟女友太有默契的缺點」。

文章一出，許多網友原以為被放閃，結果一看到4樓留言「如果沒收到呢？」，就讓網友都紛紛表示，「4樓問了一個很深的問題」、「原PO看完4樓的推文可能要擔心到聖誕節那天了」、「4樓6字金言」、「4樓害原po喜悅放閃文變成擔心害怕文，讚」。

▲▼網友6字神回讓其他人笑翻。（圖／翻攝自PTT）

