不僅公務員　私人企業員工將公司信封帶回家使用小心觸法

▲員工將屬於公司的公文封、器具、物品帶回家中自用，除非是公司同意或是老闆送給員工，否則將屬於業務上持有的東西占為己有，恐涉犯刑法業務侵占罪嫌。（圖／示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

公務員生涯偶爾因承辦公務而接受檢、警、調、廉等機關約談，雲林地方檢察署政風室主任盛炳淞21日在雲林縣斗六市公所演講時說，公務員倘因不慎因公涉訟，接受檢調機關約談調查，除充分尊重司法單位肅貪除弊之決心及依法偵辦之行動外，應如何依法配合調查或協助澄清，並保障自我權益。

斗六市公所政風室主任李思賢邀請盛炳淞主講「公務員接受檢調機關約談之認識與權益兼論依法行政要領」，讓公務員瞭解接受檢調機關約談應有觀念、基本認識及法定權益。

盛炳淞陳述，曾有雲林縣某國小校長，於退休前夕因為誤將2個印有學校名稱的信封袋帶回家使用，因而遭自己的胞弟檢舉《貪污罪》告發，心情相當鬱悶，期間因為有長官關懷及政風人員的疏導、安慰及協助，原本面對司法調查的煩惱心情，因而獲得紓解，並以誠實的態度及平常心坦然面對司法調查，最後檢方因考量他承認犯行且情節輕微，終於獲不起訴處分。

▲雲林地檢署政風室主任盛炳淞提到，一般偵查過程為期勿枉勿縱，程序難免冗長，但是在尚無偵辦結果或尚未結案澄清之前，依法配合調查或協助澄清，才能還以清白。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

循上例，一般私人企業的員工，將工作場合中屬於公司的公文封、器具、物品帶回家中自用，是否如公務員一樣觸法，對此， 斗六市公所政風室主任李思賢表示，除非是公司同意該物品讓員工帶回家使用，或是老闆送給員工，否則將屬於業務上持有的東西占為己有，恐涉犯刑法第336條第2項之業務侵占罪嫌，可能必須面對六月以上五年以下有期徒刑。

斗六市公所政風室主任李思賢說明，如若不小心涉犯業務侵占罪，依刑法第62條規定，對於未發覺之罪自首而受裁判者，犯罪後之態度良好，通常又能夠獲得減輕其刑。但是如果像是案例中將1張白紙、2只信封帶回私用，因為價值太低，又為偶發非常態性，並無刑法介入之必要，可能獲減輕期刑或不予追訴處罰。

李思賢提到，貪汙治罪條例規定，侵占公有財物者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科一億元以下罰金。刑法業務侵占罪可處六月以上、五年以下有期徒刑，得併科三千元以下罰金。同樣是侵占行為，兩者刑度差很大。

雲林地方檢察署政風室主任盛炳淞提到，他只是將從事公職三十餘年的經驗與大家分享，一般偵查過程為期勿枉勿縱，程序難免冗長，一般人面對司法調查都會有忐忑不安的心情，但是在尚無偵辦結果或尚未結案澄清之前，應避免心情浮動不安，影響家庭生活氣氛及上班工作士氣，接受約談調查前都可以到機關的政風室，瞭解自身權益。心態決定一切，只有以平常心坦然面對，依法配合調查或協助澄清，才能還以清白。

斗六市長林聖爵表示，盛主任的演講中，以三十餘年公務經驗及案例分享的方式，讓參加講習的公務員了解，若因公涉訟時應如何維護自身的權益，上課過程活潑生動、內容淺顯易懂，且以與眾不同的有獎問答的互動方式，課程中只要提出問題的同仁，都有精美的宣導品，確實是一門實用的課程，受益良多。

▲ 雲林地檢署政風室主任盛炳淞陳述，曾有雲林縣某國小校長誤將2個印有學校名稱的信封袋帶回家使用，遭檢舉告發，最後檢方因考量他承認犯行且情節輕微，終於獲不起訴處分。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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