　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不僅公務員　私人企業員工將公司信封帶回家使用小心觸法

▲員工將屬於公司的公文封、器具、物品帶回家中自用，除非是公司同意或是老闆送給員工，否則將屬於業務上持有的東西占為己有，恐涉犯刑法業務侵占罪嫌。（圖／示意圖／記者蔡佩旻攝）

▲員工將屬於公司的公文封、器具、物品帶回家中自用，除非是公司同意或是老闆送給員工，否則將屬於業務上持有的東西占為己有，恐涉犯刑法業務侵占罪嫌。（圖／示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

公務員生涯偶爾因承辦公務而接受檢、警、調、廉等機關約談，雲林地方檢察署政風室主任盛炳淞21日在雲林縣斗六市公所演講時說，公務員倘因不慎因公涉訟，接受檢調機關約談調查，除充分尊重司法單位肅貪除弊之決心及依法偵辦之行動外，應如何依法配合調查或協助澄清，並保障自我權益。

斗六市公所政風室主任李思賢邀請盛炳淞主講「公務員接受檢調機關約談之認識與權益兼論依法行政要領」，讓公務員瞭解接受檢調機關約談應有觀念、基本認識及法定權益。

盛炳淞陳述，曾有雲林縣某國小校長，於退休前夕因為誤將2個印有學校名稱的信封袋帶回家使用，因而遭自己的胞弟檢舉《貪污罪》告發，心情相當鬱悶，期間因為有長官關懷及政風人員的疏導、安慰及協助，原本面對司法調查的煩惱心情，因而獲得紓解，並以誠實的態度及平常心坦然面對司法調查，最後檢方因考量他承認犯行且情節輕微，終於獲不起訴處分。

▲ 雲林地檢署政風室主任盛炳淞陳述，曾有雲林縣某國小校長誤將2個印有學校名稱的信封袋帶回家使用，遭檢舉告發，最後檢方因考量他承認犯行且情節輕微，終於獲不起訴處分。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地檢署政風室主任盛炳淞提到，一般偵查過程為期勿枉勿縱，程序難免冗長，但是在尚無偵辦結果或尚未結案澄清之前，依法配合調查或協助澄清，才能還以清白。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

循上例，一般私人企業的員工，將工作場合中屬於公司的公文封、器具、物品帶回家中自用，是否如公務員一樣觸法，對此， 斗六市公所政風室主任李思賢表示，除非是公司同意該物品讓員工帶回家使用，或是老闆送給員工，否則將屬於業務上持有的東西占為己有，恐涉犯刑法第336條第2項之業務侵占罪嫌，可能必須面對六月以上五年以下有期徒刑。

斗六市公所政風室主任李思賢說明，如若不小心涉犯業務侵占罪，依刑法第62條規定，對於未發覺之罪自首而受裁判者，犯罪後之態度良好，通常又能夠獲得減輕其刑。但是如果像是案例中將1張白紙、2只信封帶回私用，因為價值太低，又為偶發非常態性，並無刑法介入之必要，可能獲減輕期刑或不予追訴處罰。

李思賢提到，貪汙治罪條例規定，侵占公有財物者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科一億元以下罰金。刑法業務侵占罪可處六月以上、五年以下有期徒刑，得併科三千元以下罰金。同樣是侵占行為，兩者刑度差很大。

雲林地方檢察署政風室主任盛炳淞提到，他只是將從事公職三十餘年的經驗與大家分享，一般偵查過程為期勿枉勿縱，程序難免冗長，一般人面對司法調查都會有忐忑不安的心情，但是在尚無偵辦結果或尚未結案澄清之前，應避免心情浮動不安，影響家庭生活氣氛及上班工作士氣，接受約談調查前都可以到機關的政風室，瞭解自身權益。心態決定一切，只有以平常心坦然面對，依法配合調查或協助澄清，才能還以清白。

斗六市長林聖爵表示，盛主任的演講中，以三十餘年公務經驗及案例分享的方式，讓參加講習的公務員了解，若因公涉訟時應如何維護自身的權益，上課過程活潑生動、內容淺顯易懂，且以與眾不同的有獎問答的互動方式，課程中只要提出問題的同仁，都有精美的宣導品，確實是一門實用的課程，受益良多。

▲ 雲林地檢署政風室主任盛炳淞陳述，曾有雲林縣某國小校長誤將2個印有學校名稱的信封袋帶回家使用，遭檢舉告發，最後檢方因考量他承認犯行且情節輕微，終於獲不起訴處分。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 雲林地檢署政風室主任盛炳淞陳述，曾有雲林縣某國小校長誤將2個印有學校名稱的信封袋帶回家使用，遭檢舉告發，最後檢方因考量他承認犯行且情節輕微，終於獲不起訴處分。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

►超級經典保養品！5折價必需囤貨


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►微醺農場獲創業歸故里競賽冠軍　33歲返鄉青農黃衍勳：為四代同堂

►再現本土病例　雲林縣加強監督防疫但大型活動照常舉行

►2021元旦升旗金曲歌后開唱　丁學忠：邀請民眾健走虎尾

►養豬大縣雲林肉品市場　建請中央支持市場轉型

ET快訊
2屁孩「尿襲家樂福」落網！　悔恨還原全程
快訊／「廣達妹」資訊瘋傳！財經正妹曝真實詳情
497萬IG帳號無預警被消失！　爆乳網紅崩潰
快訊／勞動基金淪炒股提款機　統一投信副總「刪訊息」4人全交保
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林跨年卡司最強大在這裡　打造音樂小鎮邀民眾「High翻西螺」

五星公廁票選　台中市完勝5都獲第一

高人氣拍照祕技看這！新北耶誕城攝影大賽任你玩　4大組別隨手拍就輕鬆參加

不僅公務員　私人企業員工將公司信封帶回家使用小心觸法

國民外交成果亮眼　中華民國國民外交協會台南市會首任女會長出線

說日語嘛吔通！　日本駐台官員單車遊大溪「熟悉親切」

蔡英文政府開空頭支票堵萊豬民怨　台南藍軍嗆：把人民當塑膠！

快訊／高雄市政府宣布：續辦2021跨年活動

大葉大學開發「黑米酒頭」　料理入菜調酒...華麗變身

台東首見無人機考試！鹿鳴考場17考生開心：不必再跑外縣市應試

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

雲林跨年卡司最強大在這裡　打造音樂小鎮邀民眾「High翻西螺」

五星公廁票選　台中市完勝5都獲第一

高人氣拍照祕技看這！新北耶誕城攝影大賽任你玩　4大組別隨手拍就輕鬆參加

不僅公務員　私人企業員工將公司信封帶回家使用小心觸法

國民外交成果亮眼　中華民國國民外交協會台南市會首任女會長出線

說日語嘛吔通！　日本駐台官員單車遊大溪「熟悉親切」

蔡英文政府開空頭支票堵萊豬民怨　台南藍軍嗆：把人民當塑膠！

快訊／高雄市政府宣布：續辦2021跨年活動

大葉大學開發「黑米酒頭」　料理入菜調酒...華麗變身

台東首見無人機考試！鹿鳴考場17考生開心：不必再跑外縣市應試

諸羅山盃／顏家最大宗高雄桃源晉級　錦興AB內戰輸球哭了

宜得利珪藻土踏墊恐含石棉　日官方警告：立即停用

高雄2屁孩「尿襲家樂福」落網！悔恨還原全程：我們一時尿急

演出結束「兒女面露崇拜」！　女星睽違10年重燃音樂夢宣布復出

康健人壽不當電話招攬、對身障者不公　金管會罰240萬

日本海自幕僚長等8人確診　防衛大臣「非密切接觸者」

快訊／「廣達妹」資訊瘋傳！財經正妹曝與機師「真實關係」

長科完成72億聯貸案　五年挑戰全球最大QFN導線架供應商

英國變種病毒「9月就出現」　倫敦新增確診者近2/3染上

36%台男撐不到1分鐘！醫曝「害你早洩」5大行為…年紀小就有性行為

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

台中死亡火燒車男成焦屍　家屬哭癱

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

旭富大火未改善　桃市府勒令製程區停工

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

Lexus撞斷電桿翻車　駕駛秒落跑

即／高雄市政府宣布：續辦2021跨年活動

旭富製藥大火　桃環局前往應變與監控

嘉義縣狹小候車環境　設簡易式座椅

不僅公務員　私人企業員工將公司信封帶回家使用小心觸法

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

婦睡涼亭到深夜全身發抖　警抱上車送回家

台中往返谷關153路公車每周末加開班次

酒促妹：台灣女被外國男頂超嗨

台中跨年晚會交通攻略出爐　7大接駁站快筆記

更多熱門

相關新聞

獨／公僕爽喝花酒3度框小姐涉貪　一二審皆無罪

獨／公僕爽喝花酒3度框小姐涉貪　一二審皆無罪

南投縣工務處下水道工程科長廖崇傑，因多次接受廠商招待引宴、喝花酒，甚至框小姐出場，遭檢調依貪污罪起訴。但一二審卻都認為，現行法律中「明確要求職務行為連結對價」，在立法者未進一步修正構成要件下，檢察官提出事證無法作有罪推定，仍判廖等8人無罪。

涉詐助理費10萬　台南議員蔡育輝：絕未貪污

涉詐助理費10萬　台南議員蔡育輝：絕未貪污

教會電腦採購弊案　屏縣3前議員貪污定讞

教會電腦採購弊案　屏縣3前議員貪污定讞

包庇陽明山國際大旅館占公有地　北市女高官遭搜索

包庇陽明山國際大旅館占公有地　北市女高官遭搜索

再捲政壇醜聞的監察院

再捲政壇醜聞的監察院

關鍵字：

公務員侵佔貪污肅貪司法

讀者迴響

熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

無本土病例破功！陳時中親上火線

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

聽到爸回來！二哈秒跳起來關電視

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

案771女中鏢！疑穿梭多樓層、茶水間待30分鐘

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

即／騎士遭公車輾爆頭　南港橋恐怖車禍

即／廣達孫公司確診內部信流出　員工餐廳禁用餐

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面